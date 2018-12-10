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    «Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»

    НБА Детройт Пистонс Торонто Рэпторс Милуоки Бакс Юта Джаз Сан-Антонио Спёрс Шарлотт Хорнетс Нью-Йорк Никс
    «Торонто» на домашней площадке уступил «Милуоки» со счетом 99:104 (30:25, 19:26, 25:28, 25:25).

    Яннис Адетокунбо
    Яннис Адетокунбо
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    Дабл-даблом из 19 очков и 19 подборов в составе победителей отметился форвард Яннис Адетокунбо. 19 очков также набрал центровой Брук Лопес.

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Серж Ибака, который набрал 22 очка. В активе лидера «Рэпторс» Кавая Леонарда 20 баллов и 8 подборов.

    «Торонто» (21-7) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Милуоки» (16-7) — на второй строчке.

    В еще одном матче «Шарлотт» на выезде победил «Нью-Йорк» — 119:107 (27:24, 34:23, 38:31, 20:29).

    У победителей 25 очков набрал Кемба Уокер, у проигравших дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов оформил Кевин Нокс.

    «Шарлотт» (13-13) одержал вторую победу кряду и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Никс» (8-20) потерпели четвертое поражение подряд, они — 12-е.

    Другие результаты:

    «Детройт» — «Нью-Орлеан» 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25)
    «Сан-Антонио» — Юта« 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25) 0

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