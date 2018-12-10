«Милуоки» в гостях обыграл «Торонто», «Шарлотт» продлил серию поражений «Нью-Йорка»

Дабл-даблом из 19 очков и 19 подборов в составе победителей отметился форвард Яннис Адетокунбо. 19 очков также набрал центровой Брук Лопес.
Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Серж Ибака, который набрал 22 очка. В активе лидера «Рэпторс» Кавая Леонарда 20 баллов и 8 подборов.
«Торонто» (21-7) лидирует в турнирной таблице Восточной конференции, «Милуоки» (16-7) — на второй строчке.
В еще одном матче «Шарлотт» на выезде победил «Нью-Йорк» — 119:107 (27:24, 34:23, 38:31, 20:29).
У победителей 25 очков набрал Кемба Уокер, у проигравших дабл-дабл из 26 очков и 15 подборов оформил Кевин Нокс.
«Шарлотт» (13-13) одержал вторую победу кряду и закрепился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Никс» (8-20) потерпели четвертое поражение подряд, они — 12-е.
Другие результаты:
«Детройт» — «Нью-Орлеан» 108:116 (20:28, 30:28, 34:35, 24:25)
«Сан-Антонио» — Юта« 110:97 (23:18, 31:18, 28:36, 28:25) 0