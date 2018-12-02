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    НБА. «Торонто» оформил 20 побед в сезоне, Карри вернулся с поражением

    НБА Бостон Селтикс Вашингтон Уизардс Голден Стэйт Уорриорз Даллас Маверикс Детройт Пистонс Кливленд Кавальерс Лос-Анджелес Клипперс Миннесота Тимбервулвз Нью-Йорк Никс
    В рамках очередного игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто Рэпторс» одержал выездную победу над «Кливленд Кавальерс» — 106:95.

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард
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    Самым результативным игроком встречи стал защитник победителей Кавай Леонард, набравший 34 очка и остановившийся в шаге от дабл-дабла (9 подборов). По 15 баллов набрали Паскаль Сиакам, Фред Ванвлит и Дэнни Грин.

    В составе «Кливленда» дабл-дабл из 18 очков и 19 подборов оформил Тристан Томпсон. Также 18 баллов на счету Джордана Кларксона.

    «Торонто» — первая команда в нынешнем сезоне, которая добыла 20 побед. На счету канадцев также серия побед из восьми поединков. «Кливленд» потерпел четвертое поражение подряд.

    «Детройт Пистонс» на домашнем паркете обыграл «Голден Стэйт Уорриорз» — 111:102.

    Самым результативным игроком встречи стал форвард «воинов» Кевин Дюрант, набравший 28 очков. 27 баллов на счету вернувшегося в состав после травмы Стивена Карри. 21 очко в активе Клэя Томпсона. Дрэймонд Грин участия в матче не принимал.

    В составе «Детройта» 26 очков набрал Блэйк Гриффин. Дабл-дабл из 16 баллов и 19 подборов оформил Андре Драммонд, также он реализовал лишь 2 штрафных броска из 8.

    Другие результаты

    «Нью-Йорк» — «"Милуоки" — 136:134 OT (28:35, 33:31, 32:31, 31:27, 12:10)

    "Вашингтон" — "Бруклин" — 102:88 (24:19, 18:20, 26:19, 34:30)

    "Миннесота" — "Бостон" — 109:118 (26:29, 22:28, 29:27, 32:34)

    "Хьюстон" — "Чикаго" — 121:105 (38:22, 18:24, 31:29, 34:30)

    "Сакраменто" — "Индиана" — 111:110 (26:30, 32:30, 31:31, 22:19) 0

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