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    «Лейкерс» обыграл «Сакраменто», «Голден Стэйт» остановил «Бруклин»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Сакраменто Кингз Голден Стэйт Уорриорз Бруклин Нетс Кливленд Кавальерс Майами Хит
    «Лейкерс» на выезде выиграл у «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 101:86 (26:20, 24:24, 26:21, 25:21).

    Леброн Джеймс
    Леброн Джеймс
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    В составе победителей с 25 очками лучшим снайпером стал Леброн Джеймс. У «Сакраменто» 21 очко набрал Де'Аарон Фокс.

    «Лейкерс» занимает 11-е место в Западной конференции. «Сакраменто» идет на восьмой позиции.

    «Голден Стэйт Уорриорз» на домашней площадке принимал «Бруклин Нетс» и одержал уверенную победу со счетом 116:100 (36:30, 29:23, 29:21, 22:26).

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант, который оформил дабл-дабл из 28 очков и 11 передач. На счету Стивена Карри 27 очков. Еще 24 балла в активе Клэя Томпсона. «Бруклин» потерпел первое поражение после серии из трех побед.

    Другие результаты:

    «Сан-Антонио» — «Хьюстон» — 96:89 (20:21, 32:29, 20:21, 24:18)

    «Даллас» — «Оклахома-Сити» — 111:96 (23:22, 34:23, 25:25, 29:26)

    «Мемфис» — «Филадельфия» — 112:106 ОТ (21:26, 29:37, 24:17, 28:22, 10:4)

    «Чикаго» — «Кливленд» — 99:98 (37:23, 16:30, 26:24, 20:21)

    «Майами» — «Вашингтон» — 110:116 (35:25, 26:33, 24:25, 25:33)

    «Нью-Орлеан» — «Финикс» — 119:99 (33:26, 28:27, 30:29, 28:17)

    «Клипперс» — «Милуоки» — 128:126 ОТ (33:24, 29:40, 27:20, 30:35, 9:7)

    «Торонто» — «Нью-Йорк Никс» — 128:112 (25:25, 39:28, 36:29, 28:30) 0

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