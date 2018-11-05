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    «Бруклин» разгромил «Филадельфию», «Вашингтон» прервал серию из пяти поражений

    НБА Бруклин Нетс Филадельфия Сиксерс Вашингтон Уизардс Нью-Йорк Никс Милуоки Бакс Сакраменто Кингз Сан-Антонио Спёрс Орландо Мэджик Финикс Санз Мемфис Гриззлиз Портленд Трэйл Блэйзерс Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс Торонто Рэпторс
    В регулярном чемпионате НБА «Бруклин» разгромил «Филадельфию» со счетом 122:97 (18:21, 33:26, 41:28, 30:22).

    Рондей Холлис-Джефферсон
    Рондей Холлис-Джефферсон
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    Самыми результативными игроками в составе победителей стали Рондей Холлис-Джефферсон и Д`Анджело Расселл, набравшие по 21 очку.

    У «Филадельфии» дабл-даблы оформили Бен Симмонс (20 очков, 12 подборов) и Джоэл Эмбиид (16 очков, 15 подборов).

    В другом матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Вашингтон» на домашней площадке принимал «Нью-Йорк» и одержал победу со счетом 108:95 (24:17, 34:33, 23:28, 27:17).

    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Вашингтона» Джон Уолл, набравший 26 очков. Еще 22 балла заработал Брэдли Бил. Дабл-даблом из 10 очков и 10 подборов отметился Дуайт Ховард. Центровой гостей Энес Кантер оформил дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов.

    Другие результаты:

    «Милуоки» — «Сакраменто» 144:109 (39:30, 33:20, 36:32, 36:27)
    «Сан-Антонио» — «Орландо» 110:117 (26:36, 28:27, 20:28, 36:26)
    «Финикс» — «Мемфис» 102:100 (21:28, 31:28, 25:25, 25:19)
    «Портленд» — «Миннесота» 111:81 (30:27, 31:18, 31:19, 19:17)
    «Лейкерс» — «Торонто» 107:121 (17:42, 32:29, 31:30, 27:20) 0

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