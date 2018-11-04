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    28 очков Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

    НБА Лос-Анджелес Лейкерс Портленд Трэйл Блэйзерс Индиана Пэйсерс Шарлотт Хорнетс Кливленд Кавальерс Атланта Хоукс Майами Хит Чикаго Буллз Хьюстон Рокетс Сан-Антонио Спёрс Денвер Наггетс Юта Джаз
    «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в выездном матче регулярного чемпионата НБА.

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    Встреча, которая прошла в Портленде, завершилась со счетом 114:110 (28:29, 28:28, 32:16, 26:37).

    Наибольший вклад в успех гостей внес Леброн Джеймс, набравший 28 очков, 7 передач, 5 подборов и 2 блок-шота.

    Дабл-дабл оформил Рэджон Рондо, записав на свой счет 17 очков, 10 подборов и 6 передач.

    У хозяев Дамиан Лиллард и Си Джей Макколлум набрали по 30 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов оформил центровой Юсуф Нуркич.

    «Портленд» — «Лейкерс»

    В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает третье место (6 побед, 3 поражения), а «Лейкерс» — 11-е (4 победы, 5 поражений).

    «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке одолела «Бостон Селтикс» — 102:101 (18:28 27:17 27:27 30:29).

    Героем встречи стал защитник «Пэйсерс» Виктор Оладипо, который за 3,4 секунды до финальной сирена реализовал ключевой трехочковый бросок. В его активе 24 очка и 12 подборов.

    В составе «Селтикс» 23 балла на свой счет записал форвард Маркус Моррис.

    «Индиана» — «Бостон»

    В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает четвертое место (6 побед, 3 поражения), а «Индиана» — третье (7 побед, 3 поражения).

    Другие результаты:

    «Шарлотт» — «Кливленд» — 126:94 (30:22, 29:30, 34:21, 33:21)
    «Атланта» — «Майами» — 123:118 (41:31, 33:37, 28:25, 21:25)
    «Чикаго» — «Хьюстон» — 88:96 (28:27, 28:27, 7:21, 25:21)
    «Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 109:95 (24:17, 34:22, 29:29, 22:27)
    «Денвер» — «Юта» — 103:88 (25:25, 22:21, 21:27, 35:15) 0

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