28 очков Джеймса помогли «Лейкерс» обыграть «Портленд»

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата НБА.

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Встреча, которая прошла в Портленде, завершилась со счетом 114:110 (28:29, 28:28, 32:16, 26:37).

Наибольший вклад в успех гостей внес Леброн Джеймс, набравший 28 очков, 7 передач, 5 подборов и 2 блок-шота.

Дабл-дабл оформил Рэджон Рондо, записав на свой счет 17 очков, 10 подборов и 6 передач.

У хозяев Дамиан Лиллард и Си Джей Макколлум набрали по 30 очков. Дабл-дабл из 14 очков и 13 подборов оформил центровой Юсуф Нуркич.

«Портленд» — «Лейкерс»

В турнирной таблице Западной конференции «Портленд» занимает третье место (6 побед, 3 поражения), а «Лейкерс» — 11-е (4 победы, 5 поражений).

«Индиана Пэйсерс» на домашней площадке одолела «Бостон Селтикс» — 102:101 (18:28 27:17 27:27 30:29).

Героем встречи стал защитник «Пэйсерс» Виктор Оладипо, который за 3,4 секунды до финальной сирена реализовал ключевой трехочковый бросок. В его активе 24 очка и 12 подборов.

В составе «Селтикс» 23 балла на свой счет записал форвард Маркус Моррис.

«Индиана» — «Бостон»

В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» занимает четвертое место (6 побед, 3 поражения), а «Индиана» — третье (7 побед, 3 поражения).

Другие результаты:

«Шарлотт» — «Кливленд» — 126:94 (30:22, 29:30, 34:21, 33:21)

«Атланта» — «Майами» — 123:118 (41:31, 33:37, 28:25, 21:25)

«Чикаго» — «Хьюстон» — 88:96 (28:27, 28:27, 7:21, 25:21)

«Сан-Антонио» — «Нью-Орлеан» — 109:95 (24:17, 34:22, 29:29, 22:27)

«Денвер» — «Юта» — 103:88 (25:25, 22:21, 21:27, 35:15) 0