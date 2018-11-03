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    «Орландо» без Мозгова дома уступил «Клипперс», «Торонто» одолел «Финикс»

    НБА Орландо Мэджик Финикс Санз Торонто Рэпторс Бруклин Нетс Хьюстон Рокетс Чикаго Буллз Индиана Пэйсерс Вашингтон Уизардс Оклахома-Сити Тандер Даллас Маверикс Нью-Йорк Никс Юта Джаз Мемфис Гриззлиз Голден Стэйт Уорриорз Миннесота Тимбервулвз
    В матче регулярного чемпионата НБА «Орландо» на своем паркете проиграл «Лос-Анджелесу» со счетом 95:120 (22:22, 22:35, 28:30, 23:33).

    Кавай Леонард
    Кавай Леонард
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    Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Клипперс» Луис Уильямс. В активе американца 28 очков. По дабл-даблу оформили Бобан Марьянович (10 очков, 11 подборов) и Монресл Харрелл (10 очков, 12 подборов).

    В составе хозяев дабл-дабл из 22 очков и 11 подборов оформил Никола Вучевич. 19 очков в активе Эвана Фурнье. Российский центровой Тимофей Мозгов не участие в матче не принимал.

    Для «Орландо» это шестое поражение в семи последних играх. Калифорнийцы одержали пятую победу в девяти стартовых матчах.

    В другом матче игрового дня регулярного сезона НБА «Торонто» взял верх над «Финиксом» — 107:98 (23:26, 25:26, 29:19, 30:27).

    19 очков в составе «Рэпторс» набрал Кавай Леонард,16 — Йонас Валанчюнас. Дабл-дабл из 11 баллов и 12 результативных передач оформил Кайл Лоури.

    У «Финикса» 19 очков набрал Айзеа Канаан. Дабл-дабл из 17 баллов и 18 подборов оформил первый номер драфта-2018 Деандре Эйтон.

    «Финикс» потерпел седьмое поражение подряд — команда с девятью очками замыкает турнирную таблицу Западной конференции. Восьмая победа в сезоне позволила «Торонто» возглавить Восточную конференцию.

    Другие результаты:

    «Бруклин» — «Хьюстон» 111:119 (32:25, 29:31, 25:35, 25:28)
    «Чикаго» — «Индиана» 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)
    «Вашингтон» — «Оклахома» 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24)
    «Даллас» — «Нью-Йорк» 106:118 (27:33, 32:23, 18:33, 29:29)
    «Юта» — «Мемфис» 100:110 (31:29, 29:24, 18:30, 22:27)
    «Голден Стэйт» — «Миннесота» 116:99 (36:32, 25:26, 22:29, 33:12) 0

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