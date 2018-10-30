Рекордные 14 трехочковых Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»

одержал уверенную победу надв матче регулярного чемпионата НБА со счетом 149:124 (44:28, 48:22, 33:39, 24:35).

Самым результативным в составе победителей стал Клей Томпсон, реализовавший 14 из 24 трехочковых бросков и набравший 52 очка. Еще 23 балла в активе Стефена Карри. За «Чикаго» по 21 очку заработали Зак Лавин и Антонио Блэкени. Эта победа стала для «воинов» пятой подряд.

В другом матче «Нью-Йорк» дома одержал уверенную победу над «Бруклин» — 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29).

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тим Хардуэй-младший, набравший 25 баллов. Дабл-даблом отметился центровой Энес Кантер (по 15 очков и подборов).У гостей 17 очков в активе Спенсера Динвидди.

Другие результаты:

«Филадельфия» — «Атланта» 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)

«Индиана» — «Портленд» 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)

«Майами» — «Сакраменто» 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)

«Милуоки» — «Торонто» 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)

«Миннесота» — «Лейкерс» 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26)

«Сан-Антонио» — «Даллас» 113:108 ОТ (20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6)

«Денвер» — «Нью-Орлеан» 116:111 (20:24, 38:21, 26:31, 32:35) 0