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    Рекордные 14 трехочковых Томпсона помогли «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Чикаго Буллз Филадельфия Сиксерс Атланта Хоукс Индиана Пэйсерс Портленд Трэйл Блэйзерс Сакраменто Кингз Майами Хит Нью-Йорк Никс Бруклин Нетс Милуоки Бакс Торонто Рэпторс Миннесота Тимбервулвз Лос-Анджелес Лейкерс Сан-Антонио Спёрс Даллас Маверикс Денвер Наггетс
    «Голден Стэйт» одержал уверенную победу над «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 149:124 (44:28, 48:22, 33:39, 24:35).

    Клей Томпсон
    Клей Томпсон
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    Самым результативным в составе победителей стал Клей Томпсон, реализовавший 14 из 24 трехочковых бросков и набравший 52 очка. Еще 23 балла в активе Стефена Карри. За «Чикаго» по 21 очку заработали Зак Лавин и Антонио Блэкени. Эта победа стала для «воинов» пятой подряд.

    В другом матче «Нью-Йорк» дома одержал уверенную победу над «Бруклин» — 115:96 (26:26, 26:18, 33:23, 30:29).

    Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тим Хардуэй-младший, набравший 25 баллов. Дабл-даблом отметился центровой Энес Кантер (по 15 очков и подборов).У гостей 17 очков в активе Спенсера Динвидди.

    Другие результаты:

    «Филадельфия» — «Атланта» 113:92 (20:25, 27:22, 31:13, 35:32)
    «Индиана» — «Портленд» 93:103 (16:23, 33:22, 20:26, 24:32)
    «Майами» — «Сакраменто» 113:123 (28:17, 23:34, 32:43, 30:29)
    «Милуоки» — «Торонто» 124:109 (30:29, 32:24, 33:27, 29:29)
    «Миннесота» — «Лейкерс» 124:120 (36:32, 28:34, 29:28, 31:26)
    «Сан-Антонио» — «Даллас» 113:108 ОТ (20:18, 33:27, 23:29, 26:28, 11:6)
    «Денвер» — «Нью-Орлеан» 116:111 (20:24, 38:21, 26:31, 32:35) 0

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