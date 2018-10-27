ЦСКА выиграл четвертый матч в Евролиге

на выезде одержал победу надв матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 106:91 (26:29, 26:26, 28:22, 26:14).

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Нандо де Коло, в его активе 22 очка, два подбора и шесть передач, его партнер по команде Кори Хиггинс записал на свой счет 17 очков и четыре передачи.

У хозяев паркета больше всех набрал Кливин Ханна — 17 очков, два подбора и шесть передач.

«Армейцы» одержали четвертую победу на старте сезона. Вместе с «Реалом» ЦСКА возглавляет таблицу Евролиги. «Гран-Канария» идет на 14-й позиции, опережая на одну строчку подмосковные «Химки».

В следующем матче турнира российский клуб 1 ноября примет «Олимпиакос», а испанцы на следующий день на выезде сыграют с подмосковными «Химками». 0