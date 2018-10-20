ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эден АзарРезвый старт. Кто был лучшим в АПЛ в начале сезона?
  • 21:04
    • «Ювентус» не справился с «Дженоа»
  • 20:56
    • Дмитрий Черышев: Денис сам попросил замену, но все в порядке
  • 20:25
    • Хачанов обыграл Медведева и вышел в финал Кубка Кремля
  • 20:05
    • ПСЖ без Неймара поиздевался над «Амьеном»
  • 19:34
    • «Валенсия» не смогла обыграть «Леганес», Черышев получил травму
    Все новости спорта

    «Локомотив-Кубань» разгромил ВЭФ, УНИКС обыграл «Зелену Гуру»

    Лига ВТБ ВЭФ Локомотив-Кубань УНИКС Цмоки-Минск Нижний Новгород Автодор Енисей
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашней площадке переиграл рижский ВЭФ — 92:63 (30:17, 22:10, 17:16, 23:20).

    УНИКС
    УНИКС
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Виталий Фридзон, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Андрей Гражулис, на его счету 15 очков.

    Казанский УНИКС на своей площадке переиграл польскую команду «Зелена Гура» — 86:66 (20:23, 21:14, 20:13, 25:16).

    Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший себе в актив 20 очков, в составе «Зеленой Гуры» 15 очков удалось набрать Маркелу Старксу.

    В другом матче «Нижний Новгород» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» — 87:78 (18:19, 19:21, 27:19, 23:19).

    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. В составе минчан отличился Ди Джей Шелтон, на его счету 23 очка.

    Еще в одном матче саратовский «Автодор» на своем поле обыграл краснодарский «Енисей» со счётом 106:91.

    Самым результативным в составе победителей стал Дэвид Кравиш, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. У «Енисея» 24 очка в актив записал Тайлер Стоун. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • НБА принадлежит «воинам». «Голден Стэйт» вновь не пустил «Короля» к трону
  • 09/06/2018 в 15:21
    •
  • Прогноз
  • «Барселона» — «Севилья»
  • 1.88
  • Сегодня в 21:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сохранит ли «Наполи» второе место после Удине?
  • «Удинезе» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 4.50
    •
  • Сможет ли «Барселона» прервать серию без побед?
  • «Барселона» — «Севилья». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Сент-Луис» попробует сдержать атаку «Торонто» и Остона Мэттьюза
  • «Торонто» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Футболисты «Локомотива» Футбол Победа без нападающих. «Локо» вернулся в группу лидеровСМИ — о триумфе «железнодорожников» в матче с «Ростовом» 12:070
  • 18:54
    • Бундеслига: «Боруссия» уничтожила «Штутгарт» и другие результаты
  • 18:41
    • «Бавария» прервала серию без побед
  • 18:21
    • «Уфа» разошлась миром с «Рубином»
    Марсело Футбол Примера. Очередное поражение «Реала», «Барселона» против «Севильи»Подробности матчей девятого тура чемпионата Испании 19:360
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. «Бавария» и «Реал» прервут серии без побед
  • 2.93
    •
  • 21:09
    • Агент Фернандеша: Ждем от «Локомотива» переговоров по новому контракту
  • 20:47
    • «Урал» разочарован результатом матча с «Крыльями», заявил Иванов
  • 20:39
    • ФНЛ: «Краснодар-2» и «Сочи» одержали разгромные победы
    Жозе Моуринью Футбол АПЛ. Моуринью упустил победу на «Стэмфорд Бридж», «МанСити» разгромил «Бернли»Результаты матчей девятого тура чемпионата Англии 19:350
  • 18:10
    • СПАЛ обыграл «Рому» в Риме
  • 16:27
    • «Челси» ушел от поражения в матче с «Манчестер Юнайтед»
  • 16:02
    • «Реал» прервал безголевую засуху, но проиграл «Леванте»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет всем
    • сделать ставку