«Локомотив-Кубань» разгромил ВЭФ, УНИКС обыграл «Зелену Гуру»

Краснодарскийв матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ на домашней площадке переиграл рижский— 92:63 (30:17, 22:10, 17:16, 23:20).

Самым результативным игроком встречи в составе хозяев стал Виталий Фридзон, набравший 18 очков. В составе гостей отличился Андрей Гражулис, на его счету 15 очков.

Казанский УНИКС на своей площадке переиграл польскую команду «Зелена Гура» — 86:66 (20:23, 21:14, 20:13, 25:16).

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, записавший себе в актив 20 очков, в составе «Зеленой Гуры» 15 очков удалось набрать Маркелу Старксу.

В другом матче «Нижний Новгород» на выезде переиграл «Цмоки-Минск» — 87:78 (18:19, 19:21, 27:19, 23:19).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Кендрик Перри, набравший 16 очков. В составе минчан отличился Ди Джей Шелтон, на его счету 23 очка.

Еще в одном матче саратовский «Автодор» на своем поле обыграл краснодарский «Енисей» со счётом 106:91.

Самым результативным в составе победителей стал Дэвид Кравиш, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. У «Енисея» 24 очка в актив записал Тайлер Стоун. 0