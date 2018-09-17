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    Уэйд проведет сезон в «Майами», после чего завершит карьеру

    Майами Хит НБА
    Трехкратный чемпион НБА Дуэйн Уэйд определился с планами на будущее, сообщает USA Today.

    Дуэйн Уэйд
    Дуэйн Уэйд
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    36-летний баскетболист проведет ближайший сезон в составе «Майами Хит», после чего завершит карьеру.

    «Я всегда выбирал собственный путь. Я стал тем, кто я есть, потому что делал то, что считал правильным для себя и моей семьи.

    Я чувствую, что сейчас правильно попросить ребят станцевать со мной последний танец в этот последний сезон. Это одно из самых сложных, но в то же время лучших решений в моей жизни», — сказал защитник.

    Уэйд был выбран «Майами» под общим пятым номером на драфте-2003 и провел в составе «Хит» 13 сезонов, трижды стал чемпионом НБА. Он является лидером «Майами» по числу матчей, очков, результативных передач и перехватов. 0

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