Кевин Лав подписал долгосрочный контракт с «Кливлендом»

Тяжелый форвардзаключил новое долгосрочное соглашение с «Кливленд Кавальерс», информирует официальный сайт клуба НБА.

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Контракт 29-летнего баскетболиста с «Кавальерс» рассчитан на четыре сезона. За это время он заработает 120 миллионов долларов.

Действие нового договора вступит в силу начиная с сезона 2019/2020.

Лав перешел в «Кливленд» в 2014 году. Вместе с командой он стал чемпионом НБА в сезоне 2015/16.

В минувшем сезоне Лав в составе «Кливленда» провел 59 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 17,6 очка, делал 9,3 подбора и 1,7 передачи. Его статистика в плей-офф НБА: 14,9 очка, 10,2 подбора и 1,6 передачи. 0