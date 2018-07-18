В НБА подтвердили сделку по Леонарду и Дерозану

Национальная баскетбольная ассоциация на своем официальном сайте подтвердила информацию о том, что «Сан-Антонио» и «Торонто» провели обмен игроками.

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По условиям сделки в состав «Рэпторс» перешли форвард Кавай Леонард и защитник Дэнни Грин.

В обратном направлении последовали защитник Демар Дерозан и центровой Якоб Пельтль. Кроме того, «Сперс» получили защищенное право выбора в первом раунде драфта-2019.

Леонард был выбран «Сан-Антонио» под общим 15-м номером на драфте-2011. В составе техасцев 27-летний баскетболист стал чемпионом и самым ценным игроком финала НБА в 2014 году, дважды участвовал в Матчах звезд и дважды признавался лучшим оборонительным игроком сезона.

Дерозан был выбран «Торонто» под общим девятым номером на драфте-2009, четыре раза принимал участие в Матчах звезд и становился победителем чемпионата мира-2014 и Олимпийских игр-2016 в составе сборной США. 0