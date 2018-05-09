«Хьюстон» и «Голден Стэйт» сыграют в финале Западной конференции

На фото: Руди Гобер и Джеймс Харден nba.com

В пятом матче полуфинальной серии Западной конференциина домашнем паркете одержал победу надсо счетом 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24).

Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол, установивший личный рекорд результативности в плей-офф. На его счету 41 очко и 10 передач.

Защитник Джеймс Харден отметился 18 очками, а его партнер Пи Джей Такер набрал 19 баллов.

Защитник «Джаз» Донован Митчелл набрал 24 очка, но не смог доиграть встречу из-за травмы колена. На счету другого защитника Алека Беркса 22 очка.

Счет в серии стал 4-1 в пользу «Хьюстона», вышедшего в финал конференции.

«Хьюстон» — «Юта»

В другом полуфиналеу себя дома разобрался с— 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29).

В составе победителей выделялся Стивен Карри, на счету которого 28 очков. Кевин Дюрант набрал 24 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов оформил форвард Дрэймонд Грин.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 19 подборов и 4 блок-шота. Также дабл-дабл из 27 очков и 10 оформил защитник Джру Холидэй.

«Голден Стэйт» стал вторым финалистом Западной конференции (4-1) и теперь поборется с «Хьюстоном».