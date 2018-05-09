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    «Хьюстон» и «Голден Стэйт» сыграют в финале Западной конференции

    НБА Хьюстон Рокетс Юта Джаз Голден Стэйт Уорриорз
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    Руди Гобер и Джеймс Харден
    На фото:Руди Гобер и Джеймс Харден
    В пятом матче полуфинальной серии Западной конференции «Хьюстон Рокетс» на домашнем паркете одержал победу над «Ютой Джаз» со счетом 112:102 (21:16, 33:30, 21:32, 37:24).

    Лучшим в составе победителей стал разыгрывающий «Рокетс» Крис Пол, установивший личный рекорд результативности в плей-офф. На его счету 41 очко и 10 передач.

    Защитник Джеймс Харден отметился 18 очками, а его партнер Пи Джей Такер набрал 19 баллов.

    Защитник «Джаз» Донован Митчелл набрал 24 очка, но не смог доиграть встречу из-за травмы колена. На счету другого защитника Алека Беркса 22 очка.

    Счет в серии стал 4-1 в пользу «Хьюстона», вышедшего в финал конференции.

    «Хьюстон» — «Юта»
    В другом полуфинале «Голден Стэйт Уорриорз» у себя дома разобрался с «Нью-Орлеан Пеликанс» — 113:104 (32:26, 27:30, 36:19, 18:29).

    В составе победителей выделялся Стивен Карри, на счету которого 28 очков. Кевин Дюрант набрал 24 очка. Дабл-дабл из 19 очков и 14 подборов оформил форвард Дрэймонд Грин.

    Самым результативным игроком матча стал форвард «Пеликанс» Энтони Дэвис, на счету которого 34 очка, 19 подборов и 4 блок-шота. Также дабл-дабл из 27 очков и 10 оформил защитник Джру Холидэй.

    «Голден Стэйт» стал вторым финалистом Западной конференции (4-1) и теперь поборется с «Хьюстоном».

    «Голден Стэйт» — «Нью-Орлеан»
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