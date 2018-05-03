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    «Юта» сравняла счет в серии с «Хьюстоном»

    НБА Хьюстон Рокетс Юта Джаз
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    Донован Митчелл
    На фото:Донован Митчелл
    «Юта Джаз» нанесла поражение «Хьюстон Рокетс» во втором матче полуфинальной серии Западной конференции.

    Встреча, которая прошла в Техасе, завершилась со счетом 116:108 (36:28, 28:27, 22:30, 30:23) в пользу гостей.

    Лучшими в составе победителей стали Джо Инглс, набравший рекордные для себя 27 очков в плей-офф, Донован Митчелл, записавший себе в актив 17 очков и 11 передач, а также Руди Гобер, на счету которого дабл-дабл из 15 очков и 14 подборов.

    Самым результативным у проигравших оказался Джеймс Харден – 32 очка, 11 передач и 7 подборов. Дабл-дабл из 21 очка и 11 подборов оформил Клинт Капела.

    Счет в серии стал ничейным – 1-1. Два следующих матча команды проведут в Солт-Лейк-Сити.

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