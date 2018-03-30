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    «Сан-Антонио» победил «Оклахому», «Голден Стэйт» проиграл «Милуоки»

    НБА Детройт Пистонс Вашингтон Уизардс Майами Хит Чикаго Буллз Сан-Антонио Спёрс Оклахома-Сити Тандер Сакраменто Кингз Индиана Пэйсерс Голден Стэйт Уорриорз Милуоки Бакс
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    Яннис Адетокунбо
    На фото:Яннис Адетокунбо
    Баскетболисты «Сан-Антонио» нанесли поражение «Оклахоме-Сити» в матче регулярного чемпионата НБА — 103:99 (24:29, 35:27, 18:25, 26:18).

    Одним из героев встречи стал ЛаМаркус Олдридж, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 11 подборов. Патрик Миллз набрал 14 очков, Дэнни Грин – 11.

    У «Тандер» выделялись Пол Джордж, в активе которого 26 очков, Расселл Уэстбрук (19 + 11 подборов) и Стивен Адамс (10 + 13 подборов).

    «Сан-Антонио» прервал свою двухматчевую серию поражений и занимает пятое место в таблице Западной конференции (44 победы, 32 поражения), «Оклахома-Сити» — четвертая (44-32).

    «Голден Стэйт» на своей площадке проиграл «Индиане» — 107:116 (27:29, 22:29, 23:34, 35:24).

    Самым результативным игроком стал Яннис Адетокунбо, набравший 32 очка. Крис Миддлтон отметился 23 очками, Эрик Бледсо – 20.

    У «Уорриорз» лучшим стал Куинн Кук, в активе которого 30 очков. Кевин Дюрант, вернувшийся на паркет после травмы, отметился 10 очками.

    «Голден Стэйт» уступил в четвертый раз в последних пяти встречах, но остался вторым в таблице Западной конференции (54-21). «Милуоки» — восьмой на «Востоке» (40-35).

    Другие результаты:

    «Детройт» – «Вашингтон» — 103:92 (23:24, 26:25, 32:17, 22:26)
    «Майами» – «Чикаго» — 103:92 (29:21, 22:25, 27:22, 25:24)
    «Сакраменто» – «Индиана» — 103:106 (28:28, 28:33, 23:18, 24:27)

    25 очков ЛаМаркуса Олдриджа
    Дабл-дабл Андре Драммонда
    Приведет ли Олдридж «Сан-Антонио» к победе в Вашингтоне?«Вашингтон» — «Сан-Антонио». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 28 марта
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