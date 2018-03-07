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    «Голден Стэйт» выиграл у «Бруклина» и сравнялся с «Хьюстоном» по количеству побед

    НБА Голден Стэйт Уорриорз Хьюстон Рокетс Портленд Трэйл Блэйзерс Нью-Йорк Никс Лос-Анджелес Клипперс
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    «Голден Стэйт» одержал победу над «Бруклин Нетс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21).

    Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, набравший 34 очка при 6 подборах и 4 передачах.

    На счету Кевина Дюранта 19 очков, Клэя Томпсона – 18, Дрэймонда Грина – 16.

    «Хьюстон» обыграл «Оклахому» и продлил победную серию до 16 матчей

    У гостей выделялся Д'Анджело Расселл, в активе которого 22 очка и 8 передач.

    «Голден Стэйт» сравнялся с лидирующим в Западной конференции «Хьюстоном» по количеству побед, но уступает ему по поражениям (50 побед, 14 поражений). «Бруклин» идет 14-м в Восточной конференции (20 побед, 45 поражений).

    Другие результаты:

    «Портленд» — «Нью-Йорк» — 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16)
    «Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24)

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