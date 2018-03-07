«Голден Стэйт» выиграл у «Бруклина» и сравнялся с «Хьюстоном» по количеству побед

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла в Окленде, завершилась со счетом 114:101 (35:19, 13:34, 38:27, 28:21).

Самым результативным в составе «Уорриорз» стал Стивен Карри, набравший 34 очка при 6 подборах и 4 передачах.

На счету Кевина Дюранта 19 очков, Клэя Томпсона – 18, Дрэймонда Грина – 16.

«Хьюстон» обыграл «Оклахому» и продлил победную серию до 16 матчей

У гостей выделялся Д'Анджело Расселл, в активе которого 22 очка и 8 передач.

«Голден Стэйт» сравнялся с лидирующим в Западной конференции «Хьюстоном» по количеству побед, но уступает ему по поражениям (50 побед, 14 поражений). «Бруклин» идет 14-м в Восточной конференции (20 побед, 45 поражений).

Другие результаты:

«Портленд» — «Нью-Йорк» — 111:87 (35:28, 22:24, 30:19, 24:16)

«Клипперс» — «Нью-Орлеан» — 116:121 (27:35, 25:32, 30:30, 34:24)