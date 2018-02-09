Швед готов вернуться в НБА при наличии «нормального контракта»

Заслуженный тренер Россиирассказал, что его сын, защитник «Химок», готов вернуться в НБА, если ему предложат хороший контракт.

«Леша играет на фоне усталости. Я вижу это по его броску. Все-таки тяжеловато играть по 30 минут в Евролиге и Лиге ВТБ.

Причем сезон для него начался очень рано, с Евробаскета-2017, где он показал всем свой уровень. В Стамбуле он оставил много сил, но продолжает демонстрировать высокую результативность.

Сейчас он набирает по 20 и более очков в каждом матче, но в целом команде чего-то не хватает. Дальше рассуждать не буду. У "Химок" есть главный тренер, который и отвечает за результат.

Если бы ему предложили хорошие деньги в НБА, он бы остался. Этим летом его звали четыре–шесть клубов НБА, но они предлагали минимальные контракты. У Алексея уже не тот возраст, чтобы соглашаться. У него семья, надо думать о будущем.

При этом вопрос с возвращением в НБА не закрыт. Если ему дадут нормальный контракт, он уедет», — приводят слова Шведа-старшего «Известия».