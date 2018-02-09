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    Швед готов вернуться в НБА при наличии «нормального контракта»

    Химки Лига ВТБ НБА
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    Алексей Швед
    На фото:Алексей Швед
    Заслуженный тренер России Виктор Швед рассказал, что его сын, защитник «Химок» Алексей Швед, готов вернуться в НБА, если ему предложат хороший контракт.

    «Леша играет на фоне усталости. Я вижу это по его броску. Все-таки тяжеловато играть по 30 минут в Евролиге и Лиге ВТБ.

    Причем сезон для него начался очень рано, с Евробаскета-2017, где он показал всем свой уровень. В Стамбуле он оставил много сил, но продолжает демонстрировать высокую результативность.

    Сейчас он набирает по 20 и более очков в каждом матче, но в целом команде чего-то не хватает. Дальше рассуждать не буду. У "Химок" есть главный тренер, который и отвечает за результат.

    Если бы ему предложили хорошие деньги в НБА, он бы остался. Этим летом его звали четыре–шесть клубов НБА, но они предлагали минимальные контракты. У Алексея уже не тот возраст, чтобы соглашаться. У него семья, надо думать о будущем.

    При этом вопрос с возвращением в НБА не закрыт. Если ему дадут нормальный контракт, он уедет», — приводят слова Шведа-старшего «Известия».

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