Уэстбрук оттолкнул болельщика «Денвера», выскочившего на площадку

Разыгрывающий «Оклахома-Сити»толкнул в плечо болельщика после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» ( 124:127 ).

Фанат «Наггетс» вышел на паркет и начал что-то говорить Уэстбруку. В ответ игрок толкнул его рукой в плечо. После этого сотрудники службы безопасности арены увели болельщика.

«Вообще-то игроков надо защищать. Понятно, что зрители приходят на площадку, чтобы насладиться игрой, но им нельзя оказываться на паркете. Это совершенно неприемлемо. Я не знаю, что они будут делать и как разбираться с этой ситуацией, но я считаю, что подобные вещи недопустимы», – цитирует ESPN Уэстбрука.

По правилам НБА зрителям запрещается выходить на площадку. За это они могут быть лишены сезонных абонементов и привлечены к административной ответственности.