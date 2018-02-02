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    Уэстбрук оттолкнул болельщика «Денвера», выскочившего на площадку

    Оклахома-Сити Тандер Денвер Наггетс НБА
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    Расселл Уэстбрук
    На фото:Расселл Уэстбрук
    Разыгрывающий «Оклахома-Сити» Расселл Уэстбрук толкнул в плечо болельщика после матча регулярного чемпионата НБА с «Денвером» (124:127).

    Фанат «Наггетс» вышел на паркет и начал что-то говорить Уэстбруку. В ответ игрок толкнул его рукой в плечо. После этого сотрудники службы безопасности арены увели болельщика.

    «Вообще-то игроков надо защищать. Понятно, что зрители приходят на площадку, чтобы насладиться игрой, но им нельзя оказываться на паркете. Это совершенно неприемлемо. Я не знаю, что они будут делать и как разбираться с этой ситуацией, но я считаю, что подобные вещи недопустимы», – цитирует ESPN Уэстбрука.

    По правилам НБА зрителям запрещается выходить на площадку. За это они могут быть лишены сезонных абонементов и привлечены к административной ответственности.

    Уэстбрук оттолкнул болельщика «Денвера», выскочившего на площадку
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