«Локомотив» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Химки»

Краснодарскийв домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ дома обыгралсо счетом 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Марди Коллинс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач.

В составе подмосковной команды 18 очков набрал Алексей Швед.

Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд. Во всех турнирах их победная серия длится 23 игры.

«Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Химки» занимают 5-ю строчку с 17-ю баллами.

В другой встрече казанский УНИКС на выезде переиграл ВЭФ со счётом 81:69 (16:16, 24:16, 24:16, 17:21).

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефан Ласме, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов.

В составе ВЭФа 18 очков на свой счёт записал Алекс Перез, добавив к ним 6 результативных передач.