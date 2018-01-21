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    «Локомотив» одержал 11-ю победу подряд, обыграв «Химки»

    Лига ВТБ УНИКС Химки Локомотив-Кубань ВЭФ
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    «Локомотив» — «Химки»
    На фото:«Локомотив» — «Химки»
    Краснодарский «Локомотив-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ дома обыграл «Химки» со счетом 93:78 (22:24, 24:20, 29:19, 18:15).

    Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Марди Коллинс, оформивший дабл-дабл из 22 очков и 10 передач.

    В составе подмосковной команды 18 очков набрал Алексей Швед.

    Для краснодарцев эта победа стала 11-й подряд. Во всех турнирах их победная серия длится 23 игры.

    «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, набрав 23 очка. «Химки» занимают 5-ю строчку с 17-ю баллами.

    В другой встрече казанский УНИКС на выезде переиграл ВЭФ со счётом 81:69 (16:16, 24:16, 24:16, 17:21).

    Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Стефан Ласме, набравший 17 очков и совершивший 5 подборов.

    В составе ВЭФа 18 очков на свой счёт записал Алекс Перез, добавив к ним 6 результативных передач.

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