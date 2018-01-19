«Хьюстон» с Харденом победил «Миннесоту»

переигралв матче регулярного чемпионата НБА — 116:98 (26:17, 37:33, 26:20, 27:28).

Самым результативным игроком в составе «Рокетс» стал Эрик Гордон, набравший 30 очков. 20 очков заработал Клинт Капела, 19 — Крис Пол. Вернувшийся после травмы Джеймс Харден провел на площадке 25 минут, набрал 10 очков, сделал 7 передач, 2 подбора, 2 перехвата и 2 блок-шота.

У «Тимбервулвз» 23 очка набрал Джимми Батлер, Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл из 22 очков и 16 подборов.

«Хьюстон» идет вторым в таблице Западной конференции (31 победа, 12 поражений), «Миннесота» — четвертая (29-18).

«Кливленд» вырвал победу у «Орландо» и прервал серию поражений

«Портленд» дома обыграл «Индиану» — 100:86 (29:28, 23:19, 22:27, 26:12).

Одним из героев встречи стал Дэмиен Лиллард, собравший 26 очков. Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 19 очков и 17 подборов, Си Джей Макколум добавил в копилку 16 очков. У гостей по 23 очка набросали Виктор Оладипо и Дэррен Коллисон, Таддеус Янг к 10 очкам добавил 14 подборов.

«Портленд» идет шестым на «Западе» (24-21), шестая на «Востоке» (24-21).