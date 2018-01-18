«Клипперс» сильнее «Денвера», «Сакраменто» проиграл «Юте»

Баскетболистыпереигралив матче регулярного чемпионата НБА — 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23).

Наибольший вклад в успех «парусников» внес Блэйк Гриффин, собравший 20 очков и 12 подборов. Монтрез Харрелл принес хозяевам 18 очков, Лу Уильямс — 17, Милош Теодосич — 15.

У «Наггетс» выделялись Гэри Харрис (19), Никола Йокич (18) и Мэйсон Пламли (16 + 14 подборов).

«Клипперс» занимают шестое место в таблице Западной конференции (23 победы, 21 поражение), «Денвер» — на девятой строке (23-22).

«Голден Стэйт» победил в Чикаго, «Бруклин» уступил «Сан-Антонио»

«Сакраменто» дома проиграл «Юте», продлив серию поражений до шести матчей, — 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32).

Лучшими у «Джаз» были Донован Митчелл (34) и Родни Худ (25). Деррик Фэйворс к 14 очкам добавил 11 подборов. У «Кингз» 26 очков и 10 подборов собрал Уилли Коули-Стайн, Богдан Богданович добавил в копилку 25 баллов.

«Юта» идет 10-й на «Западе» (18-26), «Сакраменто» — 15-й (13-31).