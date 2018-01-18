ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Клипперс» сильнее «Денвера», «Сакраменто» проиграл «Юте»

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Денвер Наггетс Сакраменто Кингз Юта Джаз
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Монтрез Харрелл
    На фото:Монтрез Харрелл
    Баскетболисты «Клипперс» переиграли «Денвер» в матче регулярного чемпионата НБА — 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23).

    Наибольший вклад в успех «парусников» внес Блэйк Гриффин, собравший 20 очков и 12 подборов. Монтрез Харрелл принес хозяевам 18 очков, Лу Уильямс — 17, Милош Теодосич — 15.

    У «Наггетс» выделялись Гэри Харрис (19), Никола Йокич (18) и Мэйсон Пламли (16 + 14 подборов).

    «Клипперс» занимают шестое место в таблице Западной конференции (23 победы, 21 поражение), «Денвер» — на девятой строке (23-22).

    «Голден Стэйт» победил в Чикаго, «Бруклин» уступил «Сан-Антонио»

    «Сакраменто» дома проиграл «Юте», продлив серию поражений до шести матчей, — 105:120 (21:23, 21:29, 31:36, 32:32).

    Лучшими у «Джаз» были Донован Митчелл (34) и Родни Худ (25). Деррик Фэйворс к 14 очкам добавил 11 подборов. У «Кингз» 26 очков и 10 подборов собрал Уилли Коули-Стайн, Богдан Богданович добавил в копилку 25 баллов.

    «Юта» идет 10-й на «Западе» (18-26), «Сакраменто» — 15-й (13-31).

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 17/01
    • 45 очков Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» одолеть «Бостон»
  • 16/01
    • «Чикаго» прервал серию побед «Майами»
  • 14/01
    • «Вашингтон» в овертайме обыграл «Бруклин», Мозгов не сыграл
  • 13/01
    • «Голден Стэйт» обыграл «Милуоки», «Кливленд» упустил победу над «Индианой»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Кевин ГарнеттПрощание с легендой. Кевин Гарнетт завершил карьеруЛегендарный форвард и центровой провел в НБА 21 сезонТимофей Мозгов с поклонницами Мозгов сорвал большой кушРоссиянин стал одним из самых высокооплачиваемых спортсменов в странеКоби БрайантПрощальные гастроли «Черной Мамбы»Легендарный защитник «Лейкерс» Коби Брайант объявил о завершении карьеры в конце сезонаMVP матча Зак ЛавинЗвездный уик-энд. Сборная США победила в матче новичковВсе подробности матча восходящих звезд в рамках звездного уик-энда в ТоронтоЖорди БертомеуМежду двух огнейО конфликте между ФИБА и ЕвролигойРассел УээстбрукЗвездный уик-энд. Запад вновь обыграл Восток в Матче звезд, MVP — УэстбрукВсе о главном событии звездного уик-энда в Торонто
    Подробный разбор
  • Вопросы без ответов. В НБА стартовал новый сезон
  • Главные интриги Национальной баскетбольной ассоциации
    •
  • Лебединая песня Драгича, огненный Швед, прощание с Наварро
  • Краткие итоги Евробаскета-2017
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победит ли «Реал» на «Бутарке»?
  • Прогнозы и ставки на футбол 18 января
  • 5,40
    •
  • «Салават» — ЦСКА. Кто выиграет в матче топ-команд КХЛ?
  • «Салават Юлаев» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата КХЛ 19 января
  • 1,88
    •
    Баскетбол. Лента новостей
  • Воспользуется ли «Миннесота» кадровыми проблемами «Хьюстона»?
  • «Хьюстон» — «Миннесота». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 19 января
    • 1,83Завтра в 05:30
  • 07:54
    • «Голден Стэйт» победил в Чикаго, «Бруклин» уступил «Сан-Антонио»
  • 00:42
    • «Нижний Новгород» проиграл «Ле-Портелю» в Кубке Европы ФИБА
  • 23:31
    • «Зенит» уступил «Баварии» в Еврокубке
  • 23:25
    • ЦСКА разгромил «Анадолу Эфес» в Евролиге
  • Сможет ли «Майами» повторно победить «Милуоки»?
  • «Милуоки» — «Майами». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 18 января
    • 1,95Сегодня в 04:00
  • 17/01
    • 45 очков Дэвиса помогли «Нью-Орлеану» одолеть «Бостон»
  • 16/01
    • 29 очков Шведа помогли «Химкам» победить «Црвену Звезду»
  • 16/01
    • «Локомотив-Кубань» победил «Цедевиту»
  • 16/01
    • «Енисей» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
  • 16/01
    • УНИКС уступил «Реджо-Эмилии»
  • 16/01
    • «Хьюстон» проиграл «Клипперс»
  • 16/01
    • «Чикаго» прервал серию побед «Майами»
  • 16/01
    • «Бруклин» уступил «Нью-Йорку»
  • 16/01
    • Дабл-дабл Ховарда помог «Шарлотт» обыграть «Детройт»
  • 15/01
    • «Индиана» победила «Финикс»
  • 14/01
    • «Майами» одержал седьмую победу подряд
  • 14/01
    • «Зенит» в Санкт-Петербурге выиграл у ЦСКА
  • 14/01
    • Точный бросок Колома помог УНИКСу переиграть «Нижний Новгород»
  • 14/01
    • «Локомотив-Кубань» уверенно разобрался с «Калевом»
    Весь баскетбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Вся лентаLive

    Турниры

    Евролига Еврокубок
    НБА Лига ВТБ
    Евробаскет-2017

    Команды

    Барселона Бостон Жальгирис Красные Крылья Лейкерс
    Локомотив-Кубань Майами Нижний Новгород Нью-Йорк Реал
    Сан-Антонио УНИКС Химки Чикаго ЦСКА
    Сборная России Сборная США