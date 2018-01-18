«Голден Стэйт» победил в Чикаго, «Бруклин» уступил «Сан-Антонио»

проиграл главному фавориту сезона, который ослаблен травмами Дрэймонда Грина и Андре Игудалы, — 112:119 (40:38, 26:25, 12:32, 34:24).

Клэй Томпсон принес «Уорриорз» 38 очков, Стивен Карри — 30, Кевин Дюрант добавил в копилку 19 пунктов.

У «Буллз» выделялись Никола Миротич (24), Крис Данн и Робин Лопес (оба — по 16).

«Голден Стэйт» лидирует в таблице Западной конференции (37 побед, 9 поражений), «Чикаго» — 12-й на «Востоке» (17-28).

«Бруклин» дома уступил «Сан-Антонио» — 95:100 (26:31, 20:20, 18:25, 31:24).

Наибольший вклад в успех «Сперс» внес ЛаМаркус Олдридж, набравший 34 очка. Пэтти Миллс собрал 25 очков, Пау Газоль — 13 очков и 12 подборов.

У «Нетс» лучшими были Аллен Крэбб (20) и Джо Харрис (18). Российский центровой Тимофей Мозгов на площадку не выходил.

«Сан-Антонио» идет третьим на «Западе» (30-16), «Бруклин» — 13-й на «Востоке» (16-29).

Другие результаты:

«Шарлотт» – «Вашингтон» — 133:109 (38:36, 39:25, 25:18, 31:30)

«Торонто» – «Детройт» — 96:91 (31:18, 23:33, 19:22, 23:18)

«Атланта» – «Нью-Орлеан» — 94:93 (25:32, 20:28, 26:10, 23:23)

«Мемфис» – «Нью-Йорк» — 105:99 (32:31, 29:22, 27:20, 17:26)

«Милуоки» – «Майами» — 101:106 (25:30, 32:22, 22:26, 22:28)

«Оклахома-Сити» – «Лейкерс» — 114:90 (33:25, 27:29, 33:18, 21:18)

68 очков Клэя Томпсона и Стивена Карри