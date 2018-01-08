«Портленд» обыграл «Сан-Антонио», «Финикс» остановил «Оклахому»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 111:110 (27:27, 21:26, 32:27, 31:30).

Одним из героев встречи стал Си Джей Макколум, который набрал 25 очков. Морис Харклесс добавил в копилку 19 очков, Юсуф Нуркич — 17 очков и 13 подборов.

У «Сперс» выделялись ЛаМаркус Олдридж (30 + 14 подборов), Ману Джинобили (26) и Пау Газоль (16).

«Портленд» занимает седьмое место в таблице Западной конференции (21 победа, 18 поражений), «Сан-Антонио» — третий (27-14).

«Майами» оказался сильнее «Юты» — 103:102 (27:22, 22:25, 25:28, 29:27) в пользу хозяев паркета, для которых эта победа стала четвертой подряд.

В составе «Хит» самыми результативными стали Горан Драгич и Тайлер Джонсон, набравшие по 16 очков. Дабл-даблами отметились Хассан Уайтсайд (14 + 10 подборов) и Джеймс Джонсон (13 + 11 подборов). У «Джаз» Донован Митчелл набрал 27 очков, Деррик Фейворс оформил дабл-дабл (11 + 10 подборов).

Для «Юты» это поражение стало третьим подряд. «Джаз» занимают 10-е место на «Западе» (16-24), «Майами» — пятый на «Востоке» (22-17).

Другие результаты:

«Даллас» – «Нью-Йорк» — 96:100 (25:33, 27:23, 19:19, 25:25)

«Финикс» – «Оклахома-Сити» — 114:100 (28:23, 34:30, 28:29, 24:18)

«Лейкерс» – «Атланта» — 132:113 (29:27, 37:21, 30:32, 36:33)

25 очков Си Джея Макколума

«Майами» обыграл «Юту»