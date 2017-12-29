«Портленд» отыграл «-18» и победил «Филадельфию»

одержал победу надв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча завершилась со счетом 114:110 (27:30, 25:21, 20:34, 42:25).

По ходу третьей четверти «Трэйл Блэйзерс» уступали «-18», но нашли в себе силы отыграться в заключительной 12-минутке.

Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 34 очка, сделавший 7 подборов и 4 передачи.

Шабазз Напьер записал на свой счет 23 очка, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

У проигравших Джоэл Эмбиид набрал 29 очков и сделал 9 подборов. Дарио Шарич добавил в копилку команды 25 баллов.

«Хьюстон» проиграл в Бостоне, «Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк»

«Портленд» занимает седьмое место в Западной конференции (18 побед, 16 поражений). «Филадельфия» идет десятой на Востоке (15 побед, 19 поражений).