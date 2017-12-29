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    «Портленд» отыграл «-18» и победил «Филадельфию»

    НБА Портленд Трэйл Блэйзерс Филадельфия Сиксерс
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    Си Джей Макколлум
    На фото:Си Джей Макколлум
    «Портленд» одержал победу над «Филадельфией» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча завершилась со счетом 114:110 (27:30, 25:21, 20:34, 42:25).

    По ходу третьей четверти «Трэйл Блэйзерс» уступали «-18», но нашли в себе силы отыграться в заключительной 12-минутке.

    Самым результативным в составе победителей стал Си Джей Макколлум, набравший 34 очка, сделавший 7 подборов и 4 передачи.

    Шабазз Напьер записал на свой счет 23 очка, а Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов.

    У проигравших Джоэл Эмбиид набрал 29 очков и сделал 9 подборов. Дарио Шарич добавил в копилку команды 25 баллов.

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    «Портленд» занимает седьмое место в Западной конференции (18 побед, 16 поражений). «Филадельфия» идет десятой на Востоке (15 побед, 19 поражений).

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