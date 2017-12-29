«Хьюстон» проиграл в Бостоне, «Сан-Антонио» победил «Нью-Йорк»

На фото: «Хьюстон» проиграл в Бостоне nba.com

Баскетболистынанеси поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 99:98 (12:32, 26:30, 31:16, 30:20).

По ходу встречи преимущество «Рокетс» достигало 26 очков. За 11,6 секунды до сирены гости выигрывали в три очка, однако затем Джеймс Харден заработал два фола в нападении, а Джейсон Тейтум и Эл Хорфорд реализовали штрафные.

Лучшим в составе «Селтикс» был Кайри Ирвинг, набравший 26 очков. Тейтум добавил в копилку 19 очков, Маркус Смарт — 13. У гостей выделялись Харден (34 очка и 10 передач) и Эрик Гордон (24).

Это поражение стало для «ракет» четвертым подряд.

«Бостон» лидирует в таблице Восточной конференции (29 побед, 10 поражений), «Хьюстон» — второй на «Западе» (25-8).

«Сан-Антонио» взял верх над «Нью-Йорком» — 119:107 (32:24, 22:29, 32:26, 33:28).

Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал ЛаМаркус Олдридж, набравший 25 очков. Пау Газоль оформил дабл-дабл из 17 очков и 11 подборов, в активе Кайла Андерсона 16 очков. У «Никс» дабл-дабл оформил Майкл Бизли — 23 очка, 12 подборов. По 18 очков набрали Кристапс Порзингис и Кортни Ли.

«Сан-Антонио» идет третьим на «Западе» (25-11), «Нью-Йорк» — девятый на «Востоке» (17-18).

Другие результаты:

«Орландо» – «Детройт» — 102:89 (33:28, 17:22, 27:23, 25:16)

«Милуоки» – «Миннесота» — 102:96 (16:26, 30:30, 29:28, 27:12)

«Бостон» отыгрался с «-26»