«Клипперс» с Теодосичем обыграли «Сакраменто»

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22).

Самым результативным игроком в составе «парусников» стал Монтрезл Харрелл, набравший 22 очка. 21 балл в активе Лу Уильямса, ДеАндре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. Разыгрывающий Милош Теодосич провел на площадке 20 минут, набрал 8 очков, сделал 10 передач и 4 подбора.

У «Кингз» 17 очков набрал Уилли Коли-Стайн.

«Бруклин» без Мозгова проиграл «Сан-Антонио»

«Клипперс» занимают 10-е место в таблице Западной конференции (14 побед, 19 поражений), «Сакраменто» — на 13-й строке (11-22).