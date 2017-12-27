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    «Клипперс» с Теодосичем обыграли «Сакраменто»

    НБА Лос-Анджелес Клипперс Сакраменто Кингз
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    Милош Теодосич
    На фото:Милош Теодосич
    Баскетболисты «Клипперс» нанесли поражение «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА — 122:95 (30:30, 41:23, 24:20, 27:22).

    Самым результативным игроком в составе «парусников» стал Монтрезл Харрелл, набравший 22 очка. 21 балл в активе Лу Уильямса, ДеАндре Джордан оформил дабл-дабл из 13 очков и 15 подборов. Разыгрывающий Милош Теодосич провел на площадке 20 минут, набрал 8 очков, сделал 10 передач и 4 подбора.

    У «Кингз» 17 очков набрал Уилли Коли-Стайн.

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    «Клипперс» занимают 10-е место в таблице Западной конференции (14 побед, 19 поражений), «Сакраменто» — на 13-й строке (11-22).

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