«Бруклин» без Мозгова проиграл «Сан-Антонио»

Баскетболистыпереигралив матче регулярного чемпионата НБА — 109:97 (19:16, 31:28, 30:25, 29:28).

Самым результативным игроком в составе «Сперс» стал Кавай Леонард, набравший 21 очко. 20 очков в активе Ламаркуса Олдриджа, Пау Газоль оформил дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов.

У «Нетс» 18 очков набрал Карис ЛеВерт, 15 — Аллен Краббе. Российский центровой Тимофей Мозгов участия в матче не принимал.

Это поражение стало для «сетей» шестым в последних семи встречах. «Бруклин» занимает 11-е место в таблице Восточной конференции (12 побед, 21 поражений). «Сан-Антонио» — третий на «Западе» (24-11).

Худшая команда «Запада» «Даллас» одержала победу над одним из лидеров «Востока» «Торонто» — 98:93 (31:23, 26:30, 28:24, 13:16).

Героями встречи стали Хосе-Хуан Бареа, набравший 20 очков, и Дирк Новицки (18). Харрисон Барнс оформил дабл-дабл из 16 очков и 10 подборов. У гостей 23 очка набрал Кайл Лоури, по дабл-даблу оформили Йонас Валанчюнас (17 + 11 подборов) и Серж Ибака (12 + 12 подборов).

Победная серия «Рэпторс» прервалась на отметке в шесть матчей. «Торонто» остался вторым на «Востоке» (23-9), «Даллас» — 15-й на «Западе» (10-25).

Другие результаты:

«Детройт» – «Индиана» — 107:83 (40:19, 18:26, 24:21, 25:17)

«Майами» – «Орландо» — 107:89 (21:18, 22:31, 25:19, 39:21)

«Милуоки» – «Чикаго» — 106:115 (31:22, 22:34, 30:27, 23:32)

«Денвер» – «Юта» — 107:83 (28:20, 22:14, 26:25, 31:24)

«Финикс» — «Мемфис» — 99:97 (29:19, 28:34, 19:23, 23:21)