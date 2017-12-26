«Голден Стэйт» победил «Кливленд» в праздничном матче

Баскетболистынанесли поражениев матче регулярного чемпионата НБА — 99:92 (24:28, 22:16, 25:23, 28:25).

В составе действующих чемпионов ассоциации трипл-дабл оформил Дрэймонд Грин (12 очков, 12 подборов и 11 передач), один из лидеров команды Кевин Дюрант записал на свой счет 25 очков, Клэй Томпсон добавил в копилку 24 балла.

У «Кавальерс» дабл-дабл оформил Кевин Лав (31 + 18 подборов), реализовав шесть бросков с дальней дистанции, Леброн Джеймс набрал 20 очков.

«Голден Стэйт» занимает первое место в таблице Западной конференции (27 побед, 7 поражений), «Кливленд» — третий на «Востоке» (24-10).

«Нью-Йорк» проиграл «Филадельфии» в первом матче рождественского дня

«Бостон» дома проиграл «Вашингтону» — 103:111 (24:30, 26:22, 26:28, 27:31).

У «Уизардс» по дабл-даблу собрали Джон Уолл (21 очко и 14 передач) и Марчин Гортат (11 + 10 подборов). Брэдли Бил с 25 очками стал самым результативным игроком встречи. В составе «Селтикс» Джейсон Тейтум и Кайри Ирвинг набрали по 20 очков.

«Вашингтон» идет шестым на «Востоке» (19-15), «Бостон» — второй (27-10).

«Оклахома-Сити» взяла верх над «Хьюстоном» — 112:107 (28:31, 30:26, 30:31, 24:19).

Самым результативным игроком в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, на счету которого 31 очко и 11 передач. В активе Пола Джорджа 24 очка, у Кармело Энтони — 20. Стивен Адамс оформил дабл-дабл из 15 очков и 10 подборов. У «Рокетс» 29 очков и 14 передач на счету Джеймса Хардена, Эрик Гордон и Тревор Ариза набрали по 20 очков, Клинт Капела — 19 очков и 10 подборов.

«Тандер» продлили свою победную серию до пяти матчей и идут пятыми на «Западе» (19-15), «Хьюстон» — второй (25-7).

Дуэль Кевина Дюранта и Леброна Джеймса

Трипл-дабл Дрэймонда Грина