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    «Нью-Йорк» проиграл «Филадельфии» в первом матче рождественского дня

    НБА Нью-Йорк Никс Филадельфия Сиксерс
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    Баскетболисты «Филадельфии»
    На фото:Баскетболисты «Филадельфии»
    «Нью-Йорк Никс» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

    Встреча, которая прошла на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26).

    Наибольший вклад в успех гостей внесли Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов, а также Джей Джей Реддик, набравший 24 очка.

    У хозяев Энес Кантер набрал 31 очко и сделал 22 подбора. В активе Кристапса Порзингиса 22 очка, 7 подборов и 5 блок-шотов.

    В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает девятое место (17 побед, 16 поражений), а «Филадельфия» — десятое (15 побед, 18 поражений).

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