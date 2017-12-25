«Нью-Йорк» проиграл «Филадельфии» в первом матче рождественского дня

потерпел поражение отв домашнем матче регулярного чемпионата НБА.

Встреча, которая прошла на «Мэдисон Сквер Гарден», завершилась со счетом 98:105 (24:21, 24:29, 27:29, 23:26).

Наибольший вклад в успех гостей внесли Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 16 подборов, а также Джей Джей Реддик, набравший 24 очка.

У хозяев Энес Кантер набрал 31 очко и сделал 22 подбора. В активе Кристапса Порзингиса 22 очка, 7 подборов и 5 блок-шотов.

В турнирной таблице Восточной конференции «Нью-Йорк» занимает девятое место (17 побед, 16 поражений), а «Филадельфия» — десятое (15 побед, 18 поражений).