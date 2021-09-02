Ленский завоевал бронзовую медаль в плавании на Паралимпиаде

Россиянинзавоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио на дистанции 400 метров комплексным плаванием.

Его результат составил 5 минут 4,84 секунды.

Победу одержал бразилец Энрике Глок, который обогнал россиянина на десять секунд. Чуть больше секунды ему проиграл итальянец Антонио Фантен.

Еще один представитель России Андрей Граничка финишировал четвертым.

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