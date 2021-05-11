Нисикори: На ОИ в Токио будет нелегко обеспечить безопасность даже в «пузыре»

Японецвыразил сомнение по поводу безопасности проведения Олимпийских игр в Токио.

«Я не знаю ничего, что происходит внутри Международного олимпийского комитета и в Японии, не понимаю, о чём они думают.

10 тыс. человек в олимпийской деревне, которые будут выступать в различных соревнованиях — это не то же самое, что 100 теннисистов на наших турнирах.

Будет нелегко обеспечить безопасность для каждого и создать полноценный "пузырь". Даже если получится сделать его хорошим, то риск все равно останется. Что будет, даже если 100 человек заболеет.

У нас есть еще два-три месяца до начала игр. Я думаю, что сейчас действительно тот момент, когда нужно принимать серьёзные решения, хотя это тяжело», — цитирует слова Нисикори Tennis Head.

Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.