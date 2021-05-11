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    Нисикори: На ОИ в Токио будет нелегко обеспечить безопасность даже в «пузыре»

    Токио-2020 ТеннисКоронавирус в спорте
    Японец Кей Нисикори выразил сомнение по поводу безопасности проведения Олимпийских игр в Токио.

    Кей Нисикори
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    Кей Нисикори

    «Я не знаю ничего, что происходит внутри Международного олимпийского комитета и в Японии, не понимаю, о чём они думают.

    10 тыс. человек в олимпийской деревне, которые будут выступать в различных соревнованиях — это не то же самое, что 100 теннисистов на наших турнирах.

    Будет нелегко обеспечить безопасность для каждого и создать полноценный "пузырь". Даже если получится сделать его хорошим, то риск все равно останется. Что будет, даже если 100 человек заболеет.

    У нас есть еще два-три месяца до начала игр. Я думаю, что сейчас действительно тот момент, когда нужно принимать серьёзные решения, хотя это тяжело», — цитирует слова Нисикори Tennis Head.

    Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.

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