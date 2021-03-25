ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на ОИ

Олимпийский комитет России (ОКР) предложил музыку Петра Ильича Чайковского в качестве замены гимна России на Олимпиаде.

«Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», — цитирует главу ОКР Станислава Позднякова ТАСС.

Напомним, согласно решению CAS от 19 декабря 2020 года, до середины декабря 2022 года на чемпионатах мира и Олимпийских играх российские спортсмены будут выступать без национальных флага и гимна.

В январе 2021 года комиссия спортсменов ОКР предложила использовать на Олимпийский играх песню «Катюша» вместо гимна, но Спортивный арбитражный суд отклонил этот вариант.