ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рафаэль ВаранТрансферный дайджест. 23 февраля — 1 марта
  • 07:27
    • Неймар пропустит ответный матч с «Барселоной» в ЛЧ
  • 00:53
    • «Реал» спасся от поражения в матче с «Реал Сосьедадом»
  • 20:34
    • Спицов сломал руку после падения на тренировке
  • 20:17
    • Новичок «Краснодара» повредил крестообразные связки колена
    Все новости спорта

    Салаха намерены пригласить в сборную Египта для участия в ОИ

    Токио-2020 Футбол
    В сборной Египта по футболу рассчитывают на привлечение Мохамеда Салаха в команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

    Мохамед Салах
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Салах

    Об этом заявил главный тренер египетской сборной Шоки Гариб.

    «Салах — один из лучших игроков мира. Это нормально, что мы хотим вызвать его в состав олимпийской сборной. Начнем официальные переговоры с "Ливерпулем" после мартовского международного перерыва», — приводит слова наставника Ahram Online.

    Напомним, по правилам в олимпийском футбольном турнире могут принимать участие игроки до 23 лет, но тренеры могут включать в состав не более трех игроков старшего возраста.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ман Сити» в очередной раз порадует себя победой?
  • «Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.71
    •
  • Как сыграют две «Боруссии»?
  • «Боруссия» М — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Ювентус» не потеряет очки в матче с «орлятами»
  • «Ювентус» — «Специя». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до €100 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 2 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Боруссия М — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Ювентус — Специя
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.62
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Бордо — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барселона — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •