Салаха намерены пригласить в сборную Египта для участия в ОИ

В сборной Египта по футболу рассчитывают на привлечениев команду для участия в Олимпийских играх в Токио.

Об этом заявил главный тренер египетской сборной Шоки Гариб.

«Салах — один из лучших игроков мира. Это нормально, что мы хотим вызвать его в состав олимпийской сборной. Начнем официальные переговоры с "Ливерпулем" после мартовского международного перерыва», — приводит слова наставника Ahram Online.

Напомним, по правилам в олимпийском футбольном турнире могут принимать участие игроки до 23 лет, но тренеры могут включать в состав не более трех игроков старшего возраста.