Сидорова: Расстроилась из-за переноса ОИ, но теперь понимаю, что это к лучшему

Чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестомрассказала, как восприняла перенос Олимпийских игр в Токио на 2021 год из-за коронавируса.

«Да, первая мысль была: "Как же так? Что же это опять такое?" Но тогда не было еще карантина, я тренировалась, поэтому, конечно, расстроилась.

А сейчас понимаю, что эта отмена к лучшему, потому что совершенно непонятно, как в таких условиях готовиться к Играм. Не хочется подходить к главному старту в непонятной форме.

Как правило, получается два пика — летний и зимний. Но зимний — это в любом случае подготовка к летнему. Плотная работа начинается примерно с апреля, если к августу, старту на Олимпийских играх, нужно быть готовой.

У нас есть группа, в которой мы обсуждали вопросы, делились своими мыслями по поводу будущего, обсуждали, как у кого дела.

Екатерина Стефаниди — член комиссии спортсменов World Athletics, она нам рассказывала новости. Ситуация примерно у всех одинаковая: все ждут и не очень понимают, что будет», — рассказала Сидорова сайту «Команда России». 0