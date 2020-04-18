Дисквалифицированные до 2020 года спортсмены могут принять участие в токийских ОИ

Спортсмены, чьи сроки дисквалификаций заканчиваются в 2020 году, могут принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

ОИ в Токио перенесены на 2021 год globallookpress.com 10 000 Фрибет новичкам Играть!

«Стандартный срок за допинг по кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) составляет четыре года. Он совпадает с олимпийским циклом. Мы столкнулись сейчас с некой аномалией, потому что Игры были перенесены, и некоторые спортсмены выиграют от этого.

Это печальная ситуация, но она четко описана юридически, отстранение опирается на время и не привязано к конкретным событиям», — цитирует главу Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) Бретта Клотье Reuters.

Напомним, из-за пандемии коронавируса летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на 2021 год. 0