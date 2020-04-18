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    Дисквалифицированные до 2020 года спортсмены могут принять участие в токийских ОИ

    Токио-2020 Коронавирус в спорте Между тем
    Спортсмены, чьи сроки дисквалификаций заканчиваются в 2020 году, могут принять участие в Олимпийских играх в Токио в 2021 году.

    ОИ в Токио перенесены на 2021 год
    ОИ в Токио перенесены на 2021 год

    «Стандартный срок за допинг по кодексу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) составляет четыре года. Он совпадает с олимпийским циклом. Мы столкнулись сейчас с некой аномалией, потому что Игры были перенесены, и некоторые спортсмены выиграют от этого.

    Это печальная ситуация, но она четко описана юридически, отстранение опирается на время и не привязано к конкретным событиям», — цитирует главу Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) Бретта Клотье Reuters.

    Напомним, из-за пандемии коронавируса летняя Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на 2021 год. 0

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