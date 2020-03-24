КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Токио-2020
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» — «Алавес»Легендарный финал Кубка УЕФА «Ливерпуль» — «Алавес»
  • 16:51
    • В Белоруссии решили не прерывать футбольный чемпионат
  • 15:42
    • Олимпийские игры в Токио перенесены на год
  • 18:49
    • Бах: Новые даты проведения ОИ в Токио определят МОК и оргкомитет
  • 17:17
    • Панарин — третий в списке претендентов на «Харт Трофи» по версии The Athletic
  • 16:23
    • Агент главного тренера «Олимпиакоса» признал наличие интереса из России
    Все новости спорта

    Великая: Странно проводить Игры, когда в мире царит полный хаос

    Токио-2020 ФехтованиеКоронавирус в спорте
    Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая высказалась о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

    Софья Великая
    Софья Великая

    Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

    Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

    «Проводить такое светлое, позитивное, яркое мероприятие, как Олимпиада, когда в мире царит полный хаос, было бы странно.

    Скорее всего, решение о переносе — правильное. Мне бы очень хотелось сейчас говорить и думать только о спорте, но это невозможно.

    У меня есть родители, дети, и я обязана о них заботиться. Эта ситуация вообще заставила меня задуматься, как я живу, кто меня окружает, сколько действий я ежедневно совершаю. Постепенно это переворачивает сознание.

    Как не растерять кондиций, сидя дома на карантине? Все зависит от вашего желания. Пробежки, велопрогулки, силовые упражнения на открытых площадках, если для вашего вида спорта это необходимо, — есть масса вариантов.

    Во многих видах, как наш, тяжело готовиться без спарринга. Но в фехтовании, например, можно передвигаться в стойке без оружия, и для этого не нужны большие залы.

    Чтобы получить адекватную нагрузку, достаточно пространства 2х2 метра. Сохраняйте олимпийское спокойствие, Олимпиада в любом случае будет!

    Вот если бы ее вообще отменили и лишили нас этого шанса, тогда это было бы трагедией», — сказала Великая «Спорт-Экспрессу». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Бан на четыре года. Черный день российского спорта
  • 09/12/2019 в 18:14
    •
  • Прогноз
  • Экспресс дня 25 марта
  • 2.16
  • Завтра в 21:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Магве» дома даст бой «Янгону»?
  • «Магве» — «Янгон». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • Экспресс дня 25 марта. Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Кто виртуознее всех обращается с шарами?
  • Игры в шары. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть17 000 рублей по промо LIVESPORT ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Пустующая база «Баварии» Футбол Спорт vs коронавирус. Хроника 24 мартаФутбол меняет первоначальные даты возвращения матчей на более отдаленные сроки. Какие еще турниры отменят и когда смогут вернуть — в обновляемой хронике 16:530
  • 13:09
    • Игроки английских клубов согласились доиграть сезон без зрителей
  • 14:20
    • Месси, Роналду и Неймар — самые высокооплачиваемые футболисты мира
  • 11:48
    • Кокорин — лучший игрок РПЛ в марте
    Неймар Футбол Неймар, «Барселона» и статья 17: дерзкий план каталонцев по возвращению бразильца«Барселона» намерена подписать форварда «Пари Сен-Жермен», использовав скандальное правило ФИФА Вчера в 23:590
  • Экспресс дня

  • В Швеции коронавируса не боятся?
  • 2.16
    •
  • 20:38
    • Джеймс: Евролига и Лига ВТБ думают доиграть сезон, это какой-то прикол
  • 20:17
    • Кириленко: Перенос ОИ-2020 — это правильное и здравое решение
  • 19:52
    • Владелец «Олимпиакоса» выздоровел после заражения коронавирусом
    Рауль Хименес Футбол Трансферный дайджест. 17-23 мартаУведет ли «Реал» бомбардира у «волков», переберется ли защитник «Порту» в «Барсу», кто претендует на хавбека «Баварии» и другие трансферные новости последних дней Вчера в 20:070
  • 10:55
    • Наставник «Сочи» признан лучшим тренером РПЛ в марте
  • 10:39
    • Российский футболист обвиняется в сдаче игр чемпионата Белоруссии
  • 09:19
    • Олимпийский комитет США призвал перенести ОИ-2020
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.16
  • Экспресс дня 25 марта
  • Завтра в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •