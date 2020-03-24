Великая: Странно проводить Игры, когда в мире царит полный хаос

Глава комиссии спортсменов Олимпийского комитета России, саблистка Софья Великая высказалась о переносе Олимпиады-2020 в Токио из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

«Проводить такое светлое, позитивное, яркое мероприятие, как Олимпиада, когда в мире царит полный хаос, было бы странно.

Скорее всего, решение о переносе — правильное. Мне бы очень хотелось сейчас говорить и думать только о спорте, но это невозможно.

У меня есть родители, дети, и я обязана о них заботиться. Эта ситуация вообще заставила меня задуматься, как я живу, кто меня окружает, сколько действий я ежедневно совершаю. Постепенно это переворачивает сознание.

Как не растерять кондиций, сидя дома на карантине? Все зависит от вашего желания. Пробежки, велопрогулки, силовые упражнения на открытых площадках, если для вашего вида спорта это необходимо, — есть масса вариантов.

Во многих видах, как наш, тяжело готовиться без спарринга. Но в фехтовании, например, можно передвигаться в стойке без оружия, и для этого не нужны большие залы.

Чтобы получить адекватную нагрузку, достаточно пространства 2х2 метра. Сохраняйте олимпийское спокойствие, Олимпиада в любом случае будет!

Вот если бы ее вообще отменили и лишили нас этого шанса, тогда это было бы трагедией», — сказала Великая «Спорт-Экспрессу». 0