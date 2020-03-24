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    Фазель: Удобнее было провести Олимпиаду осенью, чем переносить ее на следующий год

    Токио-2020 Коронавирус в спорте
    Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал решение МОК перенести летнюю Олимпиаду в Токио на 2021 год.

    Рене Фазель
    Рене Фазель

    Напомним, что глава МОК Томас Бах и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во вторник, 24 марта, договорились о переносе Игр-2020 на следующий год из-за пандемии коронавируса.

    Соревнования должны пройти не позднее лета 2021 года. Изначально планировалось, что Олимпиада состоится с 24 июля по 9 августа текущего года.

    «Мы помним, что Игры 2000 года в Сиднее проходили в сентябре и заканчивались в октябре.

    Да, у баскетбола и футбола в связи с проведением Игр осенью были бы проблемы, но перенести Олимпиаду на конец сентября — октябрь было бы гораздо удобней, чем провести ее в следующем году.

    На следующее лето запланированы различные чемпионаты мира, в том числе по легкой атлетике, водным видам спорта. У других федераций также есть свои турниры», — цитирует функционера ТАСС. 0

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