Самуэльссон: ВАДА стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию

Биатлонист сборной Швециипризвал ВАДА следовать рекомендациям комитета и отстранить Россию от международных турниров.

«ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию. Если они не достаточно "чисты" для участия в чемпионате мира, то они "не чисты" и на этапах Кубка мира.

Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от мирового первенства», — цитирует Самуэльссона NRK.

Напомним, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу. 0