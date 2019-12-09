Самуэльссон: ВАДА стоит следовать рекомендациям и отстранить Россию

Себастьян Самуэльссон
globallookpress.com
«ВАДА стоит следовать рекомендациям комитета по соответствию организации и отстранить Россию. Если они не достаточно "чисты" для участия в чемпионате мира, то они "не чисты" и на этапах Кубка мира.
Будет странно, если они продолжат выступать в Кубке мира, но при этом будут отстранены от мирового первенства», — цитирует Самуэльссона NRK.
Напомним, что комитет по соответствию ВАДА рекомендовал ряд санкций по отношению к России из-за подлога базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Одна из них — отстранение на четыре года российских спортсменов, кроме тех, кто докажет непричастность к допинговому скандалу. 0