Спортсмены из России только в нейтральном статусе смогут поехать на ОИ

Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио
globallookpress.com
Об этом сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).
Напомним, исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны.
Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине. 0