Спортсмены из России только в нейтральном статусе смогут поехать на ОИ

ВАДА приняло решение допустить на ближайшие Олимпийские и Паралимпийские игры, а также на чемпионаты мира по разным видам спорта только «чистых» атлетов из России, которые будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны.

Олимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Об этом сообщили РИА Новости в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА).

Напомним, исполком ВАДА принял рекомендации комитета по соответствию в отношении России. Они включают в себя признание Российского антидопингового агентства (РУСАДА) несоответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса и ряд санкций в отношении российской стороны.

Ближайшие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в 2020 году в Токио, а следующая зимняя Олимпиада и Паралимпиада состоятся в 2022 году в Пекине. 0