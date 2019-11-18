Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

WADA рассмотрит рекомендации по РУСАДА 9 декабря globallookpress.com LIVE ТВ-трансляции спорта Играть!

Напомним, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.

На встрече 17 ноября комитет по соответствию дал оценку отчету специалистов и на основе этого сформировал официальную рекомендацию исполкому во главе с президентом WADA Крэйгом Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года.

Если в отношении РУСАДА будут наложены санкции, то России грозит отстранение от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. 0