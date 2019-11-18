WADA рассмотрит рекомендации по РУСАДА 9 декабря
globallookpress.com
Напомним, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.
На встрече 17 ноября комитет по соответствию дал оценку отчету специалистов и на основе этого сформировал официальную рекомендацию исполкому во главе с президентом WADA Крэйгом Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года.
Если в отношении РУСАДА будут наложены санкции, то России грозит отстранение от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. 0