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    WADA рассмотрит рекомендации по РУСАДА 9 декабря

    Токио-2020 Допинг Сборная России
    Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подтвердило, что исполком организации рассмотрит рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

    WADA рассмотрит рекомендации по РУСАДА 9 декабря
    WADA рассмотрит рекомендации по РУСАДА 9 декабря

    Напомним, что WADA запустило процедуру лишения РУСАДА статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу в связи с тем, что Россия подозревается в манипулировании данными московской антидопинговой лаборатории, которые были направлены в WADA в начале 2019 года. У российской стороны было три недели, чтобы дать ответы на вопросы, касающиеся этих данных.

    На встрече 17 ноября комитет по соответствию дал оценку отчету специалистов и на основе этого сформировал официальную рекомендацию исполкому во главе с президентом WADA Крэйгом Риди, чьи полномочия истекают 31 декабря 2019 года.

    Если в отношении РУСАДА будут наложены санкции, то России грозит отстранение от участия в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры. 0

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