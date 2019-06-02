Поздняков: Позиция МОК — сборная России выступит на Олимпиаде-2020

Президент ОКРпрокомментировал информацию о возможном отстранении России от участия в Олимпиаде-2020.

«Комментировать британские СМИ смысла нет, спекуляции на тему отстранения или санкций по отношению к нашим спортсменам там появляются всякий раз именно в преддверии важных заседаний Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций (IAAF), на которых должна обсуждаться тема статуса российской легкой атлетики.

Что касается участия наших спортсменов в Олимпийских играх 2020 года, то мы здесь опираемся на официальную позицию МОК и других международных спортивных организаций, с которыми активно взаимодействуем и сотрудничаем по всем вопросам, включая борьбу с допингом и принятие решений по конкретным, отдельным проблемам.

Эта позиция озвучена, в частности, руководством Международного олимпийского комитета — российская команда примет участие в Играх в Токио. Если же в случае с ВФЛА будут выявлены и подтверждены какие-либо нарушения со стороны отдельных лиц, то последуют самые жесткие меры, но речь может идти об индивидуальной ответственности, а не о коллективной», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее появилась информация, что Россия может быть наказана из-за скандала при расследовании допингового дела прыгуна в высоту Данила Лысенко. 0