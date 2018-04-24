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    Шарапова мечтает сыграть на Олимпиаде в Токио

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    Мария Шарапова
    На фото:Мария Шарапова
    Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что хотела бы сыграть на Олимпийских играх.

    «Было много разговоров об Олимпийских играх в Японии, некоторые даже говорят, что я собираюсь принять в них участие, а некоторые говорят "нет".

    Забавно, когда люди говорят о тебе, когда ты на самом деле сам не знаешь, что будет. Хотела бы сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, случится ли это, и не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать», — сказала Шарапова в интервью CNN.

    Напомним, Шарапова пропустила Олимпийские игры-2008 в Пекине из-за травмы плеча, а в 2016 не выступила на Играх из-за дисквалификации.

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