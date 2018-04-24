Шарапова мечтает сыграть на Олимпиаде в Токио

Российская теннисисткапризналась, что хотела бы сыграть на Олимпийских играх.

«Было много разговоров об Олимпийских играх в Японии, некоторые даже говорят, что я собираюсь принять в них участие, а некоторые говорят "нет".

Забавно, когда люди говорят о тебе, когда ты на самом деле сам не знаешь, что будет. Хотела бы сыграть на Олимпиаде, но я не знаю, случится ли это, и не хочу этого знать. Намерена просто продолжать работать», — сказала Шарапова в интервью CNN.

Напомним, Шарапова пропустила Олимпийские игры-2008 в Пекине из-за травмы плеча, а в 2016 не выступила на Играх из-за дисквалификации.