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    Шнайдер тоже не справится с Севастовой?

    Шнайдер — Севастова. Ставка (к. 2.44) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Шнайдер — Севастова
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Севастова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 26 Апреля 2025 года

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •  Диана Шнайдер 12:00 Анастасия Севастова

    Анастасия Севастова

  • Латвия
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    Шнайдер

    Диана в стартовом матче спокойно обыграла Кэти Волынец, которая в первом круге разгромила Петру Квитову.

    Шнайдер отдала американской теннисистке лишь три гейма — 6:1, 6:2.

    Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии россиянка еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

    На прошлой неделе Шнайдер прошла только один раунд на «пятисотнике» в Штутгарте — после победы над Вероникой Кудерметовой проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

    Прогнозы на теннис

    В Чарлстоне Диана проиграла во втором матче Екатерине Александровой (2:6, 1:6).

    Севастова

    Результаты Севастовой стали главным сюрпризом первых раундов мадридского «тысячника».

    В стартовом матче бывшая 11-я ракетка мира одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 6:4, 7:5.

    Это был первый матч Севастовой на уровне WTA с марта прошлого года, когда она получила серьезную травму колена.

    Но настоящая сенсация случилась во втором круге, когда Севастова одержала победу над Аленой Остапенко — 7:6, 6:2.

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    Да, в начале недели Остапенко обыграла Арину Соболенко в финале турнира в Штутгарте, а еще через несколько дней уступила сопернице, у которой сейчас нет рейтинга.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.41, победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.91.

    Прогноз: есть подозрение, что Диане тоже придется понервничать в матче против латвийской теннисистки. Здесь также важно учитывать психологический фактор: в отличие от россиянки, Севастова вряд ли будет сильно заморачиваться по поводу результата.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.44.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Шнайдер — Севастова?

    Матч Шнайдер — Севастова состоится 26 апреля 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Шнайдер — Севастова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Шнайдер — Севастова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.44.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Шнайдер — Севастова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Шнайдер — Севастова?

    Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.41, победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.91.

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    Шнайдер — Севастова: прогноз и ставка за 2.44, статистика, коэффициенты матча 26.04.202512:00. Шнайдер тоже не справится с Севастовой?
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