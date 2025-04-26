Шнайдер — Севастова. Ставка (к. 2.44) и прогноз на турнир в Мадриде 26 апреля 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против представительницы Латвии Анастасии Севастовой в третьем круге турнира WTA 1000 в Мадриде (Испания). Матч пройдет 26 апреля, начало — 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Шнайдер — Севастова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Шнайдер

Диана в стартовом матче спокойно обыграла Кэти Волынец, которая в первом круге разгромила Петру Квитову.

Шнайдер отдала американской теннисистке лишь три гейма — 6:1, 6:2.

Но также стоит обратить внимание, что после Открытого чемпионата Австралии россиянка еще ни разу не выигрывала больше одного матча.

На прошлой неделе Шнайдер прошла только один раунд на «пятисотнике» в Штутгарте — после победы над Вероникой Кудерметовой проиграла бельгийке Элизе Мертенс.

Прогнозы на теннис

В Чарлстоне Диана проиграла во втором матче Екатерине Александровой (2:6, 1:6).

Севастова

Результаты Севастовой стали главным сюрпризом первых раундов мадридского «тысячника».

В стартовом матче бывшая 11-я ракетка мира одержала победу над Анастасией Павлюченковой — 6:4, 7:5.

Это был первый матч Севастовой на уровне WTA с марта прошлого года, когда она получила серьезную травму колена.

Но настоящая сенсация случилась во втором круге, когда Севастова одержала победу над Аленой Остапенко — 7:6, 6:2.

Да, в начале недели Остапенко обыграла Арину Соболенко в финале турнира в Штутгарте, а еще через несколько дней уступила сопернице, у которой сейчас нет рейтинга.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Шнайдер в этом матче можно поставить за 1.41, победу Севастовой букмекеры предлагают за 2.91.

Прогноз: есть подозрение, что Диане тоже придется понервничать в матче против латвийской теннисистки. Здесь также важно учитывать психологический фактор: в отличие от россиянки, Севастова вряд ли будет сильно заморачиваться по поводу результата.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.44.