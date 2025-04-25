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    Путинцева без проблем разберётся с соперницей?

    Путинцева — Машарова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

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    Прогноз и ставки на Путинцева — Машарова
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    Юлия Путинцева
    Юлия Путинцева из Казахстана сыграет против швейцарки Ребеки Машаровой во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Машарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Мадрид. Женщины 25 Апреля 2025 года

    Юлия Путинцева

  • Казахстан
    •  Юлия Путинцева 16:30 Ребека Масарова

    Ребека Масарова

  • Испания
    •

    Путинцева

    Юлия Путинцева миновала первую стадию «тысячника» в Мадриде благодаря рейтингу. Перед стартом испанского престижного турнира теннисистка из Казахстана занимала 24 место.

    Сезон на грунте только стартовал, Путинцева уже выступила в Чарльстоне, где провела два матча.

    В первом круге американского розыгрыша казахстанская спортсменка выиграла у Чжан Шуай из Китая (7:6, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    Однако во втором круге соревнований Юлия Путинцева уступила Аманде Анисимовой, которая занимает 16 место в рейтинге WTA (4:6, 4:6).

    Машарова

    В отличии от Юлии Путинцевой Машарова уже успела сыграть три матча в Мадриде, включая игры квалификации. В отборе швейцарка выиграла у Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 7:5) и у
    Сары Бейлек из Чехии (6:2, 5:7, 6:2).

    В основной сетке «тысячника» Ребека Машарова в трёх сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 1:6, 7:5).

    В матче против австралийки Машарова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

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    В рейтинге WTA Машарова занимает 153 место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.60, Машарову букмекеры предлагают за 2.35.

    Прогноз: Юлии Путинцевой не должно составить труда, чтобы обыграть соперницу из Швейцарии. Казахстанская теннисистка по классу выше Машаровой и должна проходить в третий круг «тысячника» в Мадриде.

    Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Путинцева — Машарова?

    Матч Путинцева — Машарова состоится 25 апреля 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Путинцева — Машарова?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф1 (-3.5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Путинцева — Машарова?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф1 (-3.5)» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Путинцева — Машарова?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Путинцева — Машарова?

    Коэффициенты букмекеров: : На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.60, Машарову букмекеры предлагают за 2.35.

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