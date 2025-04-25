Путинцева — Машарова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Юлия Путинцева
Ребека Масарова
Путинцева
Юлия Путинцева миновала первую стадию «тысячника» в Мадриде благодаря рейтингу. Перед стартом испанского престижного турнира теннисистка из Казахстана занимала 24 место.
Сезон на грунте только стартовал, Путинцева уже выступила в Чарльстоне, где провела два матча.
В первом круге американского розыгрыша казахстанская спортсменка выиграла у Чжан Шуай из Китая (7:6, 6:1).
Однако во втором круге соревнований Юлия Путинцева уступила Аманде Анисимовой, которая занимает 16 место в рейтинге WTA (4:6, 4:6).
Машарова
В отличии от Юлии Путинцевой Машарова уже успела сыграть три матча в Мадриде, включая игры квалификации. В отборе швейцарка выиграла у Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 7:5) и у
Сары Бейлек из Чехии (6:2, 5:7, 6:2).
В основной сетке «тысячника» Ребека Машарова в трёх сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 1:6, 7:5).
В матче против австралийки Машарова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.
В рейтинге WTA Машарова занимает 153 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.60, Машарову букмекеры предлагают за 2.35.
Прогноз: Юлии Путинцевой не должно составить труда, чтобы обыграть соперницу из Швейцарии. Казахстанская теннисистка по классу выше Машаровой и должна проходить в третий круг «тысячника» в Мадриде.
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Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.07.