Путинцева — Машарова. Ставка (к. 2.07) и прогноз на турнир в Мадриде 25 апреля 2025 года

Юлия Путинцева из Казахстана сыграет против швейцарки Ребеки Машаровой во втором круге турнира в Мадриде. Матч пройдёт 25 апреля, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч Путинцева — Машарова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Путинцева

Юлия Путинцева миновала первую стадию «тысячника» в Мадриде благодаря рейтингу. Перед стартом испанского престижного турнира теннисистка из Казахстана занимала 24 место.

Сезон на грунте только стартовал, Путинцева уже выступила в Чарльстоне, где провела два матча.

В первом круге американского розыгрыша казахстанская спортсменка выиграла у Чжан Шуай из Китая (7:6, 6:1).

Прогнозы на теннис

Однако во втором круге соревнований Юлия Путинцева уступила Аманде Анисимовой, которая занимает 16 место в рейтинге WTA (4:6, 4:6).

Машарова

В отличии от Юлии Путинцевой Машарова уже успела сыграть три матча в Мадриде, включая игры квалификации. В отборе швейцарка выиграла у Аранчи Рус из Нидерланд (6:1, 7:5) и у

Сары Бейлек из Чехии (6:2, 5:7, 6:2).

В основной сетке «тысячника» Ребека Машарова в трёх сетах переиграла австралийку Айлу Томлянович (6:3, 1:6, 7:5).

В матче против австралийки Машарова один раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта.

В рейтинге WTA Машарова занимает 153 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Путинцеву в этом матче можно поставить за 1.60, Машарову букмекеры предлагают за 2.35.

Прогноз: Юлии Путинцевой не должно составить труда, чтобы обыграть соперницу из Швейцарии. Казахстанская теннисистка по классу выше Машаровой и должна проходить в третий круг «тысячника» в Мадриде.

Рекомендуемая ставка: Ф1 (-3.5) с коэффициентом 2.07.