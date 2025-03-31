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    Вероника Кудерметова проиграет 230-й ракетке мира?

    Матеас — Кудерметова. Ставка (к. 1.88) и прогноз на турнир в Чарлстоне 31 марта 2025 года

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    Вероника Кудерметова
    Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Марии Матеас в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Чарльстон. Женщины 31 Марта 2025 года

    Maria Mateas

  • Чарльстон. Женщины
    •  Maria Mateas 21:00 Вероника Кудерметова

    Вероника Кудерметова

  • Россия
    •

    Матеас

    Мария попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

    Американская теннисистка занимает в рейтинге 230-ю строчку. При этом она пока не поднималась выше 190-й позиции.

    Ранее в этом году Матеас показывала неплохие результаты только на турнирах ITF.

    Прогнозы на теннис

    На турнире WTA 125 в мексиканском Канкуне Матеас проиграла в первом круге 38-летней Варваре Лепченко.

    Кудерметова

    Вероника в этом году не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Брисбене и Индиан-Уэллс.

    На недавнем «тысячнике» в Майами россиянка после победы над Синьюй Ван проиграла Мирре Андреевой.

    Лучшим результатом Кудерметовой в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

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    Кудерметова выигрывала грунтовый турнир в Чарлстоне в 2021 году. В 2024-м она дошла здесь до четвертьфинала.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Матеас в этом матче можно поставить за 6.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.10.

    Прогноз: Веронике досталась не самая сложная соперница, но мы все равно не уверены, что она спокойно пройдет в следующий раунд.

    Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.

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    Матеас — Кудерметова: прогноз и ставка за 1.88, статистика, коэффициенты матча 31.03.202521:00. Вероника Кудерметова проиграет 230-й ракетке мира?
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