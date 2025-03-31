Россиянка Вероника Кудерметова сыграет против американки Марии Матеас в первом круге турнира WTA 500 в Чарлстоне (США). Матч пройдет 31 марта, начало — в 21:00 мск. Ставка и прогноз на матч Матеас — Кудерметова, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Матеас

Мария попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.

Американская теннисистка занимает в рейтинге 230-ю строчку. При этом она пока не поднималась выше 190-й позиции.

Ранее в этом году Матеас показывала неплохие результаты только на турнирах ITF.

Прогнозы на теннис

На турнире WTA 125 в мексиканском Канкуне Матеас проиграла в первом круге 38-летней Варваре Лепченко.

Кудерметова

Вероника в этом году не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Брисбене и Индиан-Уэллс.

На недавнем «тысячнике» в Майами россиянка после победы над Синьюй Ван проиграла Мирре Андреевой.

Лучшим результатом Кудерметовой в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.

Кудерметова выигрывала грунтовый турнир в Чарлстоне в 2021 году. В 2024-м она дошла здесь до четвертьфинала.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Матеас в этом матче можно поставить за 6.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.10.

Прогноз: Веронике досталась не самая сложная соперница, но мы все равно не уверены, что она спокойно пройдет в следующий раунд.

Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.