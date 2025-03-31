Maria Mateas
Вероника Кудерметова
Матеас
Мария попала сразу в основную сетку благодаря организаторам, которые предоставили ей wild card.
Американская теннисистка занимает в рейтинге 230-ю строчку. При этом она пока не поднималась выше 190-й позиции.
Ранее в этом году Матеас показывала неплохие результаты только на турнирах ITF.
На турнире WTA 125 в мексиканском Канкуне Матеас проиграла в первом круге 38-летней Варваре Лепченко.
Кудерметова
Вероника в этом году не смогла пройти первый раунд только на двух турнирах — в Брисбене и Индиан-Уэллс.
На недавнем «тысячнике» в Майами россиянка после победы над Синьюй Ван проиграла Мирре Андреевой.
Лучшим результатом Кудерметовой в этом сезоне пока остается выход в четвертый круг Australian Open.
Кудерметова выигрывала грунтовый турнир в Чарлстоне в 2021 году. В 2024-м она дошла здесь до четвертьфинала.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Матеас в этом матче можно поставить за 6.95, победу Кудерметовой букмекеры предлагают за 1.10.
Прогноз: Веронике досталась не самая сложная соперница, но мы все равно не уверены, что она спокойно пройдет в следующий раунд.
- 1.92Ли — Блинкова: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 1.95Кудерметова — Бегу: прогноз и ставкаСегодня в 19:30
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Рекомендуемая ставка: победа Кудерметовой + тотал геймов больше 17,5 за 1.88.