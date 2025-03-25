Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Де Минор

Алекс в предыдущем раунде остановил Жоао Фонсеку, который во втором круге одержал уверенную победу над французом Юго Эмбером.

Австралийцу тоже было нереально тяжело в матче против 18-летнего бразильца — 5:7, 7:5, 6:3.

В первом матче Де Минор выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:4.

На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Де Минор проиграл в четвертом круге аргентинцу Франсиско Серундоло.

Прогнозы на теннис

Также добавим, что в предыдущих сезонах Алекс ни разу не проходил в Майами дальше 1/8 финала.

Берреттини

Маттео тем временем впервые в карьере дошел в Майами до четвертого круга.

Интересно, что до этого у него не было здесь ни одной победы на уровне основной сетки.

В третьем раунде Берреттини провел почти идеальный матч против Зизу Бергса, который ранее остановил Андрея Рублева.

Итальянцу хватило двух сетов для победы над бельгийским теннисистом — 6:4, 6:4.

В первом матче Берреттини одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.

В текущем сезоне Маттео еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.61, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.31.

Прогноз: скорее всего, австралиец просто перебегает итальянца, чья игра все-таки очень сильно зависит от первой подачи. Вряд ли здесь будет меньше 20 геймов, но при этом мы считаем, что победу одержит Де Минор.

Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 за 2.27.