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    Де Минор и Берреттини дойдут до решающего тай-брейка?

    Де Минор — Берреттини. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Майами 25 марта 2025 года

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    Прогноз и ставки на Де Минор — Берреттини
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    Алекс Де Минор
    Австралиец Алекс Де Минор сыграет против итальянца Маттео Берреттини в четвертом круге «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 25 марта, начало — в 23:00 мск. Ставка и прогноз на матч Де Минор — Берреттини, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Де Минор

    Алекс в предыдущем раунде остановил Жоао Фонсеку, который во втором круге одержал уверенную победу над французом Юго Эмбером.

    Австралийцу тоже было нереально тяжело в матче против 18-летнего бразильца — 5:7, 7:5, 6:3.

    В первом матче Де Минор выиграл у китайца Бу Юньчаокэтэ — 6:4, 6:4.

    На недавнем «Мастерсе» в Индиан-Уэллс Де Минор проиграл в четвертом круге аргентинцу Франсиско Серундоло.

    Прогнозы на теннис

    Также добавим, что в предыдущих сезонах Алекс ни разу не проходил в Майами дальше 1/8 финала.

    Берреттини

    Маттео тем временем впервые в карьере дошел в Майами до четвертого круга.

    Интересно, что до этого у него не было здесь ни одной победы на уровне основной сетки.

    В третьем раунде Берреттини провел почти идеальный матч против Зизу Бергса, который ранее остановил Андрея Рублева.

    Итальянцу хватило двух сетов для победы над бельгийским теннисистом — 6:4, 6:4.

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    В первом матче Берреттини одержал волевую победу над французом Юго Гастоном — 4:6, 6:3, 6:3.

    В текущем сезоне Маттео еще ни разу не выигрывал больше двух матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Де Минора в этом матче можно поставить за 1.61, победу Берреттини букмекеры предлагают за 2.31.

    Прогноз: скорее всего, австралиец просто перебегает итальянца, чья игра все-таки очень сильно зависит от первой подачи. Вряд ли здесь будет меньше 20 геймов, но при этом мы считаем, что победу одержит Де Минор.

    Рекомендуемая ставка: победа Де Минора + тотал геймов больше 20,5 за 2.27.

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    Де Минор — Берреттини: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 25.03.202523:00. Де Минор и Берреттини дойдут до решающего тай-брейка?
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