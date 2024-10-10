Арина Соболенко
Юлия Путинцева
Соболенко
На турнире в Ухани Арина Соболенко стартовала с уверенной победы в матче против чешской спортсменки Катерины Синяковой (6:4, 6:4). Время продолжалось 1 час 35 минут.
За это время беларуска три раза подала навылет и три раза допустала двойные ошибки, а ещё вторая ракетка мира реализовала 4 брейк-пойнта из 12 возможных.
Отметим, что Арина Соболенко одержала 50 победу в 2024 году. В нынешнем сезоне вторая ракетка выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир в Цинциннати. А ещё за плечами Соболенко — участие в финалах турниров в Мадриде и Риме.
Кроме того, Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах женской теннисной ассоциации, выиграв первые 13 матчей на одном и том же турнире.
На «тысячнике» в Ухани Соболенко будет бороться за звание первой ракетки мира. В настоящее время беларуска отстаёт от полячки Свентек более чем на 1000 очков и имеет все шансы догнать соперницу в рейтинге, так как Ига из Польши пропускает турнир в Ухани, а
Соболенко получила самый высокий номер посева на китайских соревнованиях.
Путинцева
В отличии от Арины Соболенко — Юлия Путинцева сыграла в двух раундах «тысячника» в Ухани. Представительница казахастанской школы тенниса выиграла у китаянки Чжай Шуай (6:4, 6:4) и Донны Векич (6:4, 3:6, 6:4).
За игру Путинцева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич ответила двумя эйсами, девятью двойными ошибками и выиграла шесть брейков из 14 возможных
Интересный факт, Юлия Путинцева вышла на пятое место по количеству побед на турнирах «тысячниках» в этом теннисном сезоне. Если Путинцев пробьется в полуфинал турнира, то сможет ворваться в топ-4.
Юлия Путинцева в рейтинге WTA занимает 35 место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Синяковой букмекеры предлагают за 6.50.
Прогноз: Здесь явный фаворит парит Арина Соболенко, которая скорее всего и одержит победу в матче.
- 1.87Андреева — Паолини: прогноз и ставкаСегодня в 10:00
- 1.90Баптист — Александрова: прогноз и ставкаСегодня в 07:30
- 1.97Линетт — Касаткина: прогноз и ставкаСегодня в 06:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6,5) с коэффициентом 2.20.