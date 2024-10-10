Беларуска Арина Соболенко сыграет против Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге турнира WTA Ухань. Матч пройдёт 10 октября, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Соболенко — Путинцева, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Соболенко

На турнире в Ухани Арина Соболенко стартовала с уверенной победы в матче против чешской спортсменки Катерины Синяковой (6:4, 6:4). Время продолжалось 1 час 35 минут.

За это время беларуска три раза подала навылет и три раза допустала двойные ошибки, а ещё вторая ракетка мира реализовала 4 брейк-пойнта из 12 возможных.

Отметим, что Арина Соболенко одержала 50 победу в 2024 году. В нынешнем сезоне вторая ракетка выиграла три титула: Australian Open, US Open и турнир в Цинциннати. А ещё за плечами Соболенко — участие в финалах турниров в Мадриде и Риме.

Кроме того, Арина Соболенко повторила достижение Марии Шараповой на турнирах женской теннисной ассоциации, выиграв первые 13 матчей на одном и том же турнире.

Прогнозы на теннис

На «тысячнике» в Ухани Соболенко будет бороться за звание первой ракетки мира. В настоящее время беларуска отстаёт от полячки Свентек более чем на 1000 очков и имеет все шансы догнать соперницу в рейтинге, так как Ига из Польши пропускает турнир в Ухани, а

Соболенко получила самый высокий номер посева на китайских соревнованиях.

Путинцева

В отличии от Арины Соболенко — Юлия Путинцева сыграла в двух раундах «тысячника» в Ухани. Представительница казахастанской школы тенниса выиграла у китаянки Чжай Шуай (6:4, 6:4) и Донны Векич (6:4, 3:6, 6:4).

За игру Путинцева сделала один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 из 16 брейк-пойнтов. Векич ответила двумя эйсами, девятью двойными ошибками и выиграла шесть брейков из 14 возможных

Интересный факт, Юлия Путинцева вышла на пятое место по количеству побед на турнирах «тысячниках» в этом теннисном сезоне. Если Путинцев пробьется в полуфинал турнира, то сможет ворваться в топ-4.

Юлия Путинцева в рейтинге WTA занимает 35 место.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Соболенко в этом матче можно поставить за 1.11, победу Синяковой букмекеры предлагают за 6.50.

Прогноз: Здесь явный фаворит парит Арина Соболенко, которая скорее всего и одержит победу в матче.

Рекомендуемая ставка: Фора Соболенко (-6,5) с коэффициентом 2.20.