Томаш Махац (Чехия)
Алекс Микельсен (США)
Махач
Томаш на этой неделе остановил уже двух очень сложных соперников и в очередной раз напомнил, что он постепенно приближается к дебюту в топ-30.
В первом круге чешский теннисист одержал волевую победу над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным — 6:3, 6:7, 7:5.
В следующем матче Махач выиграл у Томми Пола — 2:6, 6:3, 7:6.
В решающем сете американец быстро повел с брейком, но в итоге Махачу тоже удалось взять гейм на приеме. Но больше всего впечатлила невероятно уверенная игра Томаша на тай-брейке: здесь, в отличие от соперника, он не отдал ни одного очка.
Лучшим результатом Махача на харде в 2024-м пока остается выход в четвертьфинал мартовского «Мастерса» в Майами.
Микелсен
Алекс тем временем с учетом квалификации провел в столице Японии уже четыре матча.
В отборе американский теннисист выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Чорича, при этом не отдав ни сета.
В основной сетке Микелсен начал с волевой победы над греком Стефаносом Циципасом — 4:6, 6:1, 6:2.
Во втором круге 20-летний Микелсен одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:1, 6:4.
Благодаря успешному выступлению в Токио Алекс поднимется в рейтинге как минимум на 43-е место.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.99, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.82.
Прогноз: весной Томаш выиграл у Алекса на грунте в Женеве со счетом 6:3, 7:6. На харде у американца есть все шансы взять реванш, но мы все-таки считаем, что в данном случае лучше не рисковать со ставками на исход.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.