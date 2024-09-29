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    Микелсен возьмет реванш у Махача?

    Махач — Микелсен. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Токио 29 сентября 2024 года

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    Алекс Микелсен
    Чех Томаш Махач сыграет против американца Алекса Микелсена в четвертьфинале турнира ATP 500 в Токио (Япония). Матч пройдет 29 сентября, начало — в 05:00 мск. Ставка и прогноз на матч Махач — Микелсен, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Токио. Мужчины 29 Сентября 2024 года

    Томаш Махац (Чехия)

  • US Open. Мужчины
    •  Томаш Махац (Чехия) 04:00 Алекс Микельсен (США)

    Алекс Микельсен (США)

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    Махач

    Томаш на этой неделе остановил уже двух очень сложных соперников и в очередной раз напомнил, что он постепенно приближается к дебюту в топ-30.

    В первом круге чешский теннисист одержал волевую победу над чемпионом «Мастерса» в Монреале Алексеем Попыриным — 6:3, 6:7, 7:5.

    В следующем матче Махач выиграл у Томми Пола — 2:6, 6:3, 7:6.

    В решающем сете американец быстро повел с брейком, но в итоге Махачу тоже удалось взять гейм на приеме. Но больше всего впечатлила невероятно уверенная игра Томаша на тай-брейке: здесь, в отличие от соперника, он не отдал ни одного очка.

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Махача на харде в 2024-м пока остается выход в четвертьфинал мартовского «Мастерса» в Майами.

    Микелсен

    Алекс тем временем с учетом квалификации провел в столице Японии уже четыре матча.

    В отборе американский теннисист выиграл у японца Ясутаки Утиямы и хорвата Борны Чорича, при этом не отдав ни сета.

    В основной сетке Микелсен начал с волевой победы над греком Стефаносом Циципасом — 4:6, 6:1, 6:2.

    Во втором круге 20-летний Микелсен одержал уверенную победу над австралийцем Кристофером О`Коннеллом — 6:1, 6:4.

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    Благодаря успешному выступлению в Токио Алекс поднимется в рейтинге как минимум на 43-е место.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Махача в этом матче можно поставить за 1.99, победу Микелсена букмекеры предлагают за 1.82.

    Прогноз: весной Томаш выиграл у Алекса на грунте в Женеве со счетом 6:3, 7:6. На харде у американца есть все шансы взять реванш, но мы все-таки считаем, что в данном случае лучше не рисковать со ставками на исход.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.92.

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    Махач — Микелсен: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 29.09.2024. Прогнозы на теннис. Микелсен возьмет реванш у Махача?
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