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    У Сафиуллина будут проблемы в матче с 943-й ракеткой мира?

    Сафиуллин — Ван. Ставка (к. 1.99) и прогноз на турнир в Пекине 24 сентября 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Роман Сафиуллин
    Прогноз и ставки на Сафиуллин — Ван
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    Роман Сафиуллин
    Россиянин Роман Сафиуллин сыграет против китайца Аорана Вана в первом раунде квалификации турнира в Пекине (Китай). Матч пройдет 24 сентября, начало — в 08:30 мск. Ставка и прогноз на матч Сафиуллин — Ван, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Сафиуллин

    Роман на прошлой неделе не смог защитить в Чэнду очки за прошлогодний финал.

    На этот раз российский теннисист не смог пройти даже второй круг. После победы над итальянским ветераном Фабио Фоньини его остановил талантливый китаец Цзюньчэн Шан.

    Но радует хотя бы тот факт, что Сафиуллин не смог пройти первый круг только на одном из шести последних турниров.

    На этом отрезке его лучшим результатом стала победа на «челленджере» в американском Кэри.

    Но на уровне ATP у Сафиуллина в этом сезоне, конечно, очень слабые результаты.

    Прогнозы на теннис

    Единственным приятным исключением по-прежнему остается полуфинал на январском турнире в австралийском Брисбене.

    Ван

    Сразу скажем, что Аарон занимает в рейтинге всего лишь 943-е место.

    Несмотря на это, организаторы турнира предоставили парню wild card для участия в квалификации. В его случае это действительно большой аванс.

    Ранее в этом сезоне 27-летний Ван не смог пройти квалификацию на трех «челленджерах».

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    Во всех остальных случаях Ван играл на уровне «фьючерсов». В прошлом году у него были приблизительно такие же результаты.

    Ван пока не поднимался в рейтинге выше 712-го места.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: в данном случае у букмекеров нет сомнений в победе Сафиуллина. На Вана в этом матче можно поставить за 12.25.

    Прогноз: наверное, можно сказать, что Роману повезло с первым соперником в этой квалификации. Вполне вероятно, что матч завершится с разгромным счетом.

    Рекомендуемая ставка: победа Сафиуллина с форой по геймам (-7,0) за 1.99.

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    Сафиуллин — Ван: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 24.09.2024. Прогнозы на теннис. У Сафиуллина будут проблемы в матче с 943-й ракеткой мира?
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