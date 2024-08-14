Дрейпер
Джек в июне сначала взял титул в Штутгарте, потом дошел до четвертьфинала в Лондоне (во втором круге сокрушил Карлоса Алькараса!), но его дальнейшие результаты пока не впечатляют.
Первым серьезным разочарованием стало поражение от Кэмерона Норри во втором круге Уимблдона.
Дело в том, что на фоне июньских успехов Дрейпера называли одним из скрытых фаворитов британского мэйджора, но в итоге он не дошел даже до четвертого раунда.
Возвращение на хард тоже получилось так себе — на прошлой неделе Дрейпер уступил Джордану Томпсону на старте «Мастерса» в Монреале.
Но также не будем забывать, что в начале сезона Джек дошел до финала в Аделаиде и до полуфинала в Акапулько. На твердом покрытии он все-таки умеет играть.
Муньяр
Испанский теннисист тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.
Хауме, надо признать, на этот раз здорово удивил: в отборе ему удалось обыграть француза Юго Гастона и итальянца Лоренцо Сонего.
До сих пор лучшим результатом Муньяра на харде в текущем сезоне был выход во второй круг Australian Open.
На мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами Муньяр не прошел первый круг, проиграв Алексу Микельсену и Мартину Ландалусу.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.25, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.96.
Прогноз: удивлять сейчас все умеют, но мы все-таки склоняемся к тому, что в данном случае фаворит подтвердит свой статус. На харде у Джека не должно быть проблем в матче с испанцем.
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Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-4,5) за 1.92.