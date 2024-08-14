Британец Джек Дрейпер сыграет против испанца Хауме Муньяра в первом круге «Мастерса» в Цинциннати (США). Матч пройдет 14 августа, начало — в 19:30 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Муньяр, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек в июне сначала взял титул в Штутгарте, потом дошел до четвертьфинала в Лондоне (во втором круге сокрушил Карлоса Алькараса!), но его дальнейшие результаты пока не впечатляют.

Первым серьезным разочарованием стало поражение от Кэмерона Норри во втором круге Уимблдона.

Дело в том, что на фоне июньских успехов Дрейпера называли одним из скрытых фаворитов британского мэйджора, но в итоге он не дошел даже до четвертого раунда.

Возвращение на хард тоже получилось так себе — на прошлой неделе Дрейпер уступил Джордану Томпсону на старте «Мастерса» в Монреале.

Прогнозы на теннис

Но также не будем забывать, что в начале сезона Джек дошел до финала в Аделаиде и до полуфинала в Акапулько. На твердом покрытии он все-таки умеет играть.

Муньяр

Испанский теннисист тем временем пробился в основную сетку через квалификацию.

Хауме, надо признать, на этот раз здорово удивил: в отборе ему удалось обыграть француза Юго Гастона и итальянца Лоренцо Сонего.

До сих пор лучшим результатом Муньяра на харде в текущем сезоне был выход во второй круг Australian Open.

На мартовских «тысячниках» в Индиан-Уэллс и Майами Муньяр не прошел первый круг, проиграв Алексу Микельсену и Мартину Ландалусу.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.25, победу Муньяра букмекеры предлагают за 3.96.

Прогноз: удивлять сейчас все умеют, но мы все-таки склоняемся к тому, что в данном случае фаворит подтвердит свой статус. На харде у Джека не должно быть проблем в матче с испанцем.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-4,5) за 1.92.